(Görüntülü) Minik çocuğun bayrak sevgisi

Bedir ALTUNOK KARS,() Kars'ta babasıyla yürüyen minik bir çocuğun bayrak sevgisi güvenlik kameralarına yansıdı Kars Valiliği'nin bulunduğu Yusufpaşa Mahallesi'nde babasıyla birlikte yürüyen minik bir çocuk, Vali Türker Öksüz'ün aracının bulunduğu yerden geçti. Bir süre ilerlediği babasının elini bırakan küçük çocuk geri dönerek Vali Öksüz'ün makam aracında asılı bulunan Türk Bayrağı'nı öptü. Cep telefonuyla konuşarak ilerlerken geri dönen çocuğunun elini tutan baba yoluna devam etti. Makam aracındaki bayrağı öpen çocuğun bu hareketi binadaki güvenlik kameralarına yansıdı.