(Görüntülü) Minibüsün çarpmasıyla ölen Nazan öğretmenin son paylaşımı duygulandırdı (2)

ÖĞRENCİLERİ, CENAZEDE GÖZYAŞI DÖKTÜ Rize'de, yolun karşısına geçmeye çalışırken, minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitiren felsefe öğretmeni Nazan Koçer için Sahil Camii'nde cuma sonrası cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Koçer'in yakınlarının yanı sıra Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er, Rize İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Rize Anadolu Lisesi'nin idarecileri ile öğrenciler ve kent sakinleri katıldı. Cenazede Koçer'in öğrencileri de uzun süre gözyaşı döktü. Koçer'in tabutunun üzerine 'Rize Anadolu Lisesi' yazılı atkı serildi. Nazan Koçer'in cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verilmek üzere memleketi Ankara'ya gönderildi.