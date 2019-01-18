(Görüntülü) Milli Savunma Üniversitesi için bakanlıktan kamu spotu

ANKARA, () MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Milli Savunma Üniversitesi'ne öğrenci alımı için hazırlanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) onaylı tanıtım filmi yayınlandı.

(Görüntülü) Milli Savunma Üniversitesi için bakanlıktan kamu spotu

ANKARA, () MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Milli Savunma Üniversitesi'ne öğrenci alımı için hazırlanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) onaylı tanıtım filmi yayınlandı.

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