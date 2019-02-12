(Görüntülü) Milli Savunma Bakanlığı: Helikopter test uçuşu aşamasında kaza kırıma uğradı

Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul'da 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasıyla ilgili "Test uçuşu aşamasında kaza kırıma uğradı helikopterimiz" açıklamasını yaptı. 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığı'nın Trakya'da bir bölgeye taşınması projesinin de çalışıldığı bildirildi.

Tanıtım Subayı Deniz Binbaşı Şebnem Aktop, Milli Savunma Bakanlığı'nda bilgilendirme toplantısı düzenledi. Binbaşı Aktop, son 3 hafta içinde PKK/KCK terör örgütüne karşı yurt içinde ve Irak?ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 56 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Binbaşı Aktop, operasyonlarda 34 silah, 1 ağır silah, 7 bin 341 hafif silah mühimmatı, 1,3 ton patlayıcı madde ile 29 el bombası ele geçirildiğini, 36 adet el yapımı patlayıcının imha edildiğini kaydetti. Aktop, teröristler tarafından kullanılan 78 adet silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve deponun kullanılamaz hale getirildiğini belirtti.

5 BİN 343 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Binbaşı Şebnem Aktop, hudut güvenliği tedbirleri çerçevesinde PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik operasyonlarda yaklaşık 5 bin 343 kilogram uyuşturucu, 125 bin 388 paket sigara, 71 kaçak cep telefonu ele geçirildiğini ifade etti. Binbaşı Aktop, şöyle dedi:

"Hudutlarda tüm teröristlerle mücadeleye etkinlikle devam edilmektedir. Bu kapsamda 31 Ocak?ta Şanlıurfa/Akçakale?deki hudut birliğimiz tarafından, 1'i kırmızı bültenle aranan 4, ayrıca 04 Şubat'ta Silopi?de 2 olmak üzere 6 DEAŞ?lı terörist yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalanarak Jandarma birliklerimize teslim edilmiştir. Azim ve kararlılıkla icra edilen bu operasyonlarla PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı neticesinde örgütün hareket ve eylem kabiliyeti önemli ölçüde kısıtlanmıştır. Bu kararlılık neticesinde sözde elebaşlarının terörden sonuç alamayacaklarını anladıklarını, diğer teröristlerin de bu gerçeği idrak etmeye başladığını görmekteyiz. Bu çerçevede terör örgütünden kaçışlar artmış, katılımlar son derece azalmıştır. Geçtiğimiz günlerde Irak kuzeyindeki Suri Üs Bölgemizde yaşanan PKK provokatörlerinin organize ettiği saldırılar da göstermektedir ki, sahada yenilen örgüt çıkışı başka mecralarda aramaya başlamıştır. Terör örgütünün amacının Mehmetçikle halkı karşı karşıya getirmek olduğu çok net anlaşılmıştır."

'7 AYDA 1076 PERSONEL FETÖ'DEN AÇIĞA ALINDI'

Binbaşı Şebnem Aktop, FETÖ ile kararlı bir şekilde mücadeleye devam edildiğini vurgulayarak, "Diğer bir önemli tehdit olan FETÖ ile mücadele aynı kararlılıkla devam etmektedir. Bu çerçevede yürütülen soruşturmalar neticesinde son 7 ay içinde toplam bin 76 personel için açığa alma işlemi uygulanmıştır. MSB/TSK?da FETÖ ile mücadele, tüm karargâh, kurum ve birliklerde, önceki uygulamalar sonucu belirlenen müşterek kıstaslar çerçevesinde, hiçbir bir fark olmaksızın aynı kararlılıkla sürdürülmektedir. Her zaman söylediğimiz gibi, bu mücadele esnasında açıkça görülmektedir ki, FETÖ?cü hainler bünyemizden temizlendikçe, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güç ve etkinliği önemli oranda artmıştır ve artmaya da devam etmektedir" diye konuştu.

'SALDIRILARA KARŞILIK VERİLMEKTEDİR'

Binbaşı Aktop, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde huzuru bozmak isteyenlerin saldırılarına bölgedeki TSK unsurları tarafından meşru müdafaa kapsamında gerekli cevabın verildiğini, şu ana kadar yaklaşık 310 bin Suriyeli'nin gönüllü olarak bu alana döndüğünü belirtti. Zeytin Dalı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4 bin 608 olduğunu kaydeden Şebnem Aktop, "Huzur ve istikrarın büyük oranda tesis edildiği ve halkın terör örgütünün zulmünden ve baskısından kurtulduğu Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde de huzuru bozmak amaçlı saldırılarla karşılaşılmaktadır. Özellikle Tel Rıfat bölgesinden kaynaklanan bu tür saldırılara bölgedeki unsurlarımız tarafından meşru müdafaa kapsamında gerekli cevap verilmektedir, verilmeye de devam edilecektir" dedi.

'SINIRIMIZIN ÖTESİNDE TEHDİT OLUŞTURAN BİR OLUŞUMA İZİN VERİLMEYECEK'

Şebnem Aktop, Münbiç?teki faaliyetlere ilişkin ise, "Buradaki amacımız ve haklı beklentimiz; PKK/YPG?nin tamamen Münbiç?i boşaltması, ağır silahlarının toplanması, şiddete yönelik eylemler yürüten gruplardan arındırılarak bölgenin güvenliğinin ve istikrarının sağlanması, yönetimin Münbiçlilere devredilmesi ve yerlerinden edilen Suriyelilerin evlerine dönmesidir. Geçtiğimiz günlerde Rusya?da icra edilen heyetlerarası görüşmelerde konu hakkında Rus yetkililerle anlayış birliği içinde olunduğu görülmüştür. Sınırımızın hemen ötesinde bize tehdit oluşturan böyle bir oluşuma izin verilmeyeceğini bir kez daha ifade ediyoruz" dedi.

'MAVİ VATAN 2019 TATBİKATI YAPILACAK'

Binbaşı Şebnem Aktop, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 27 Şubat?8 Mart tarihleri arasında 'Mavi Vatan-2019' tatbikatı planlandığını söyleyerek, "Aynı anda Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz?de icra edilecek olan Mavi Vatan-2019 tatbikatına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan muharip ve yardımcı sınıf gemiler, deniz-hava vasıtaları, kıyı birlikleri, SAT ve SAS timleri iştirak edecektir. Tatbikatın maksadı; deniz harekât nevilerini denemek, diğer kuvvet komutanlıkları ile müşterek çalışabilirlik usullerini geliştirmek ve tatbikata katılan unsurların harbe hazırlık seviyelerini yükseltmektir" bilgilerini verdi.

'YENİ ASKERLİK SİSTEMİYLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR'

Binbaşı Aktop, yeni askerlik sistemine ilişkin çalışmalar hakkında ise "Yeni Askerlik Sistemi ile ilgili olarak çalışmalarımız, diğer bakanlıklar ve kurumlarla koordineli olarak devam ediyor. Maksadımız, toplumdan geniş bir kabul görecek, tüm ihtiyaçları ve talepleri karşılayacak dengeli bir sistem teşkil etmektir. Önümüzdeki günlerde çalışmalar Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına sunulacak. Sonuçlar müteakiben kamuoyuyla paylaşılacaktır" dedi.

'HÜCUM GEMİSİNİN 2019'UN İLK ÇEYREĞİNDE SUYA İNDİRİLMESİ ÖNGÖRÜLÜYOR'

Binbaşı Şebnem Aktop, 'Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi-TCG Anadolu Projesi'ninin inşa faaliyetlerinin devam ettiğine dikkati çekerek, "Geminin 2019?un ilk çeyreğinde suya indirilmesi ve kesin kabulünün Kasım 2022?de olması öngörülüyor" dedi.

'HELİKOPTER TEST UÇUŞU SIRASINDA KAZA KIRIMA UĞRADI'

Toplantının ardından askeri kaynaklar, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İstanbul'da 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasıyla ilgili soruya, "Bir önceki helikopter kazası 26 Kasım 2018 tarihinde olmuştu. Bunun akabinde 'test uçuşlarını başarıyla gerçekleştiren 126 adet UH-1 helikopterin uçuşuna müsaade edilecek' denilmişti. Bunlar yapılıyor. Bu testleri başarıyla geçenler uçuş yapıyor. Dünkü helikopter tecrübe uçuşuydu. Test uçuşu aşamasında kaza kırıma uğradı helikopterimiz. Bu helikopterlerin testleri ve bakımları birliklerinin bulunduğu bakım kademelerinde, periyodik uçuş saatleri geldiğinde yapılıyor. Ayrıca Ankara Etimesgut'ta bulunan 5. Ana Bakım Fabrikası'nda bakımları yapılanlar var. Burada motor her bir vidasına kadar tek tek sökülüyor. Vidalardan değişmesi gerekenler değişiyor, takılıp uçuşa hazır hale getiriliyor" şeklinde cevap verildi.

TRAKYA BÖLGESİNDE BİR NOKTAYA AKTARILMASI ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR'

Askeri yetkililer, Sancaktepe'deki 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı'nın şehrin içinde olduğu ve 2.5 ay arayla ikinci kez helikopter kazasının meydana geldiğinin anımsatılması üzerine de "Yer konusunda bir çalışma var. Şehir içinde kaldığı herkesin malumu. Trakya bölgesinde bir noktaya taşınması projesi çalışılıyor, aktarılmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor" denildi.

