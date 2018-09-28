(Görüntülü) Millet kıraathanesi yapılacak uçak, gece nakledilecek

TRABZON Havalimanı'na 13 Ocak'ta iniş yaparken kontrolden çıkıp, denize 25 metre kala yamaca saplanan, bir daha uçurulamayacağına karar verilmesiyle de Yomra Belediyesi'ne tahsis edilen uçağın gövdesinin nakil işlemine geçilecek. 'Millet kıraathanesi' hizmeti verecek uçağın, kanat söküm işleminin tamamlanmasının ardından, profesyonel bir ekiple başlatılacak çalışmalarla TIR'a yüklenerek bu gece ya da yarın gece saatlerinde kara yoluyla Yomra'ya taşınacağı bildirildi. Yaklaşık 15 kilometre taşınarak hizmet vereceği alana götürülecek uçağın, Karadeniz Sahil Yolu'nun ters şeridinden kontrollü nakledileceği belirtildi. Güzergâhta bulunan 8 yaya üst geçidinden birinin ise sökülmesi ya da TIR'ın tekerlerindeki havasının indirilmesiyle 5-6 santimetre daha kazanılıp uçağın buradan geçirilmesi de planlandı. Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait PC 8622 sefer sayılı 'Zeynep' isimli Boeing 737- 800 tipi yolcu uçağı, 13 Ocak günü, Trabzon Havalimanı'na iniş yaparken kontrolden çıkıp, pistin kuzey yönünde deniz tarafına yöneldi. İniş takımları balçığa saplanan uçak, denize 25 metre kala durabildi. Uçaktaki 162 yolcu ve 6 kişilik mürettebat, ekiplerin müdahalesi ile tahliye edildi. Uçuş trafiğine kapatılan Trabzon Havalimanı'nda uçak için kurtarma çalışması yapıldı. 500 ve 350 tonluk 2 vinçle, 100 kişilik ekibin 20 saat süren çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan uçak, havalimanında güvenli bölgeye çekilerek, sigorta şirketi ile uzman ekipler tarafından teknik incelemeye alındı. SÖKÜM İŞLEMİ TAMAMLANDI Apronda günlüğü 80 TL karşılığında bekletilen 'Zeynep' adlı uçağın, yabancı sigorta şirketince, 9'u Türk, 6'sı yabancı 15 uçak mühendisi eşliğinde yürüttüğü teknik aksam ve bazı parçaların söküm işlemi tamamlandı. Sökülen parçaların gemi ve uçak yoluyla İngiltere'ye gönderildi. TAHSİS ONAYLANDI Hizmet dışı kalan uçağı satın alan şirketin direktörü Dennis Richard Lewis ile görüşüp el sıkıştıklarını ve uçağın gövdesinin ilçedeki sahil alanına entegre edilip, millet kıraathanesi olarak kullanılacağını açıklayan Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğu, yaptıkları başvuru üzerine Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nce, uçağın gövdesinin Yomra Belediyesi'ne tahsisini onayladığını duyurdu. GECE TAŞINACAK Millet kıraathanesi olarak tahsisi onanan uçağın Yomra ilçesine naklinin nasıl yapılacağı konusunda ayrıntılar ortaya çıktı. İlçenin Karadeniz kıyısındaki Emine Erdoğan Hatıra Ormanı'nda uçağın konulacağı alanda çevre düzenlemesi başlatılırken, uçağın havalimanından nakli için başlatılan ön çalışmalarda da sona gelindi. Oluşturulan profesyonel ekiple başlatılacak çalışmalarla TIR'a yüklenerek kara yoluyla ilçeye taşınacak uçağın, kanat söküm işleminin tamamlanmasının ardından bu gece ya da yarın gece saatlerinde taşınacağı belirtildi. Yaklaşık 15 kilometre taşınarak hizmet vereceği alana götürülecek uçağın, Karadeniz Sahil Yolu'nun ters şeridinden kontrollü nakledileceği belirtildi. Güzergâhta bulunan 8 yaya üst geçidinden birinin ise sökülmesi ya da aracın tekerlerindeki havasının indirilmesiyle 5-6 santimetre daha kazanılıp uçağın buradan geçirilmesi de planlandı. Gece saatlerinde planlanan nakil sırasında ise sahil yolunun ulaşıma kontrollü kapatılacağı kaydedildi. 'BAŞARILI BİR NAKİL HEDEFLİYORUZ' Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, uçağın ilçeye nakline ilişkin çalışmaların sürdüğünü ve nakil işlemini başarılı bir şekilde tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Sağıroğlu, şöyle dedi: "Uçağın teknik aksamlarının söküm işlemi tamamlandı. Uçağın ilçemize nakli için gerekli hazırlık ve ön çalışmalarımızı büyük oranda tamladık. Ekiplerce uçağın kanat kısmının söküm işlemi sürüyor. Kanat söküm işlemi bugün mü ya da yarın mı biter, henüz netlik kazanmadı. Kanat sökümünün ardından nakil işlemine başlayacağız. Uçağın taşınacağı alana 15 kilometrelik bir mesafe var. Uçağın, taşınacağı aracın dorsesinin yerden yüksekliği de 70 santimetredir. Güzergâhta, yüksekliği en düşük üst geçide gelindiğinde dorsenin tekerlerinin havasının indirilmesiyle 5-6 santimetre daha kazanılacak ve böylece sorun olmadan bu noktadan da geçilmesi ön görülüyor. Bunların ölçülerini teknik ekibimiz alıyor. Uygun olmaması durumunda Karayolları yetkilileriyle konuşup, 1 yaya üst geçidi sökülmesi gerekir mi, ona da bakacağız. Yaklaşık 18 ton ağırlığındaki uçağımızı gece yükleyeceğimiz araçla ilçemize nakletmeyi planlıyoruz."

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