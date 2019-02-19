BİR İŞÇİNİN DAHA CESEDİNE ULAŞILDI
Muğla'nın Milas ilçesinde, feldspat madeni çıkarılan sahada dev kayanın iş makinelerinin üstüne devrildiği olayda yaşamını yitiren Engin Tutuk'un cenazesi de bugün saat 11.30 sıralarında bulunduğu yerden çıkarıldı.
Servet Çapacıoğlu'nun cenazesinin ise çıkarılması için yürütülen çalışmalar sürüyor.
(Görüntülü) Milas'taki maden faciasında, cesetleri çıkarmak için çalışmalar sürüyor (2) (Şükrü Otlak)
BİR İŞÇİNİN DAHA CESEDİNE ULAŞILDI Muğla'nın Milas ilçesinde, feldspat madeni çıkarılan sahada dev kayanın iş makinelerinin üstüne devrildiği olayda yaşamını yitiren Engin Tutuk'un cenazesi de bugün saat 11.30 sıralarında bulunduğu...
BİR İŞÇİNİN DAHA CESEDİNE ULAŞILDI
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