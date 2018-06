(Görüntülü) MHP'nin Kayseri'de birinci sıra adayı Özdemir oyunu ailesiyle birlikte kullandı

Yasin DALKILIÇ KAYSERİ() Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri 1. Sıra milletvekili adayı İsmail Özdemir, oyunu Mustafa Yazar İlkokulunda anne ve babası birlikte kullandı. MHP 1.sıra milletvekili adayı İsmail Özdemir, oyunu kullanmak için Mustafa Yazar okula annesi Sakine babası Memiş Özdemir ile birlikte geldi. Partililerin de eşlik etmesiyle Özdemir ailesi oyunu kullandı. Oyunu attıktan sonra açıklama yapan Milletvekili adayı İsmail Özdemir, Türk Demokrasisi açısından ve siyasi tarihimiz açısından son derece önemli bir gün. Şimdiden seçimlerin vatanımıza ve milletimize hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Bizde vatandaşlık görevimizi yaptık. Sabah erken saatleri olmasına rağmen vatandaşlarımızın muazzam bir ilgisi var. İnşallah sandığa ve seçime katılım yüksek oranda seyreder. Böylelikle Türkiye'nin demokrasi serüveninde önemli bir noktayı aşmış olursuz dedi. Milletvekili adayı Özdemir açıklamasını şöyle sürdürdü Ben , ilk açıklamamda Kayseri bizim sevdamız demiştim. Gerçekten de Kayseri bizim sevdamız. Gezdiğimiz her yerde, kapılarını çaldığımız her yerde samimiyet gördük. Ciddi manada beklentiler var. Gittiğim her yerde MHP'nin samimi duruşundan geri durmayacaktır dedik. Türkiye'nin milli birlik bütünlüğünün tesis edilmesi sürecinde fedakarca bir yaklaşım sergileyen kendi sorumluluk duygusu hakikaten Türkiyeye örnek olan, sadece bu günlere değil geçmişten gelen bir anlayışla beraber geleceğe de adım attığımızda MHP için önemli bir süreçti. Hayırlara vesile olsun. Bu gün oy kullanmaya annem ve babamla beraber geldim. Herkes gibi bizlerde ailemizle geldik Türkiye tam taze güzel bir güne uyanacaktır diye düşünüyorum Milletvekili İsmail Özdemir'in anne ve babası ise oğulları ile gurur duyduklarını belirterek seçimlerin hayırlara vesile olmasını diledi.