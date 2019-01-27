(Görüntülü) MHP'LİLER DEVLET BAHÇELİ'Yİ 'ÇAMLICA GİŞELER'DE KARŞILADI

SARIGÜL: "BEN VE 60 BİN YOL ARKADAŞIM BEKLEMEKTEN...

Kızı ve 3 torununu yangından kurtardı, kendisi...

(Görüntülü) Boğazı ve bilekleri kesilmiş olarak...

Sarıgül: Ben ve 60 bin yol arkadaşım beklemekten,...