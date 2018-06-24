(Görüntülü) MHP'liler aynı sandıkta oy kullandı

Hasan DEMİRBAŞ-Süleyman EKİN ANTALYA, () ANTALYA'da MHP İl Başkanı ile iki milletvekili adayı aynı sandıkta oy kullandı.Antalya MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, milletvekili adayları Abdurrahman Başkan ve Ahmet Selim Yurdakul, aynı okulda oy kullandı. Muratpaşa ilçesindeki Mustafa Asım Cula Ortaokulu'nda oylarını 1268 numaralı sandıkta kullanan MHP'liler, sandık görevlilerine başarı diledi. Okul çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan İl Başkanı Mustafa Aksoy, seçimlerin Antalya ve Türkiye'ye hayırlı olmasını istedi. Katılımların yüksek olmasının demokrasi açısından önemli olduğunu belirten Aksoy, Antalya'daki gözlemlerinin katılımın yüksek olduğunun göstergesi olduğunu kaydetti. Aksoy, Özelikle saat 12.00'de oy kullanmak istedik. Çünkü Genel Başkanımız Devlet Bahçeli de aynı saatte oy kullandı. Genel Başkanımızla eş zamanlı oy kullanmanın maneviyatını yaşamak istedik dedi.