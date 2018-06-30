(Görüntülü) MHP'li vekilin rozetini 93 yaşındaki babası, İYİ Parti'li vekilin rozetini 16 aylık torunu taktı

(Görüntülü) MHP'li vekilin rozetini 93 yaşındaki babası, İYİ Parti'li vekilin rozetini 16 aylık torunu taktı

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