(Görüntülü) MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız (Af önerisi) 162 bin 989 kişi yararlanacak-1

(Görüntülü) MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız (Af önerisi) 162 bin 989 kişi yararlanacak-1

YORUM EKLE
Gönder