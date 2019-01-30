(Görüntülü) Mevlüt Uysal, sokağı temizleyen vatandaşla dertleşti

İSTANBUL, () – İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ak Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece’de sokak kaldırımını temizleyen bir vatandaş ile dertleşti. Yerel seçimlere günler kala Ak Parti’den belediye başkan adayı olarak gösterilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, ilçe vatandaşlarının dertlerini dinlemeye devam ediyor. Bugün öğle namazının ardından Mustafa Yavaş Cami’nde bir süre vatandaşlarla sohbet eden Başkan Uysal, ardından esnaf ziyaretlerinde bulundu. Yol üzerinde bir vatandaşın sokak kaldırımını temizlediğini gören Mevlüt Uysal, vatandaşın şikayetlerini dinleyerek yapılması gerekenler konusunda da bilgiler verdi. “BUNLARIN BELEDİYE TARAFINDAN YAPILMASI LAZIM” Mevlüt Uysal, camiden çıktıktan sonra sokakta evinin önündeki kum birikintisi ve sokak kaldırımında oluşmuş çöp yığınını temizleyen bir vatandaşa uğrayıp, 'Kolay gelsin' diyerek sohbet etti. Başkan Uysal burada, “Bu işlemi belediye neden yapmıyor?’ diye sordu. Vatandaş ise, “Bunu belediyeye sormak lazım. Biz belediyeye müracaat ettik ve çağırdık, burayı da gösterdik. Geldiler, baktılar ancak sonrasında gelen-giden olmadı. Şimdi bize kaldı” diye yanıt verdi. Başkan Mevlüt Uysal ise “Biz yaparız, yaparız. Ben Büyükşehir Belediye başkanıyım. Büyükçekmece Belediyesi’ne de adayım. Buraların aslında belediye tarafından yapılması lazım” dedi. “Her taraf oldu bir bizim burası kaldı. Sanki biz cezalandırıldık. Öyle bir durum var yani. Neden böyle oldu bilmiyoruz. Çevremizdeki her yer yapıldı. En azından kendine ait olan yeri yapsın. Geri kalanı zaten biz hallederiz. Seçim zamanı gelince biz konuşacağız” diyerek cümlelerini tamamlayan vatandaşa Ak Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, “Buraların bir şekilde yapılması lazım. Uzmanı gelip burayı düzenlemeli” diye tesellide bulundu. Başkan Mevlüt Uysal, vatandaşla gerçekleştirdiği sohbetin ardından Pınartepe Mahallesi’nde bulunan bir kıraathaneyi ziyaret ederek, yine burada vatandaşlar ile sohbet etti.