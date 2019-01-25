(Görüntülü) Mevlüt Uysal: Omuz omuza Büyükçekmece’nin sorunları ile ilgileneceğiz

İSTANBUL, () – İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ak Parti Büyükçekmece Belediyesi Başkan Adayı Mevlüt Uysal, “Omuz omuza Büyükçekmece’nin sorunları ile ilgileneceğiz” dedi.





Mevlüt Uysal, Büyükçekmece’nin Tepecik Mahallesi’nde bulunan Tepecik Merkez Saray Camii’nde Cuma namazı çıkışında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Büyükçekmece’de yaşayan vatandaşlar Başkan Uysal’a ilçe ile alakalı sorunlarını anlatırken, Mevlüt Uysal ise vatandaşları tek tek dinledi. Taksiciler de Başkan Uysal’ı Cuma namazı çıkışında karşılayanlar arasındaydı. Ak Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, vatandaşlara tek tek karanfil verdi. Ardından ise Büyükçekmece’nin Tepecik Mahallesi’ndeki esnafları ziyaret etti. Burada yine esnaflarla sohbet eden Mevlüt Uysal, döner bıçağıyla döner keserek bu konuda maharetini sergiledi.





“OMUZ OMUZA BÜYÜKÇEKMECENİN SORUNLARI İLE İLGİLENECEĞİZ”





İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ak Parti Büyükçekmece Belediyesi Başkan Adayı Mevlüt Uysal, 31 Mart’a kadar büyükşehir belediye başkanlığını devam ettireceğini hatırlatarak, “Aynı zamanda Büyükçekmece belediye başkan adaylığı partim tarafından ilan edilmiş durumda. İnşallah hizmet için buranın sorunlarını çözmek için hep beraber omuz omuza 31 Mart’a kadar büyükşehir belediye başkanı olarak 31 Mart’tan sonra Büyükçekmeceliler görev verirse, sorumluluk verirse Büyükçekmece belediye başkanı olarak buranın sorunlarıyla ilgileneceğiz” açıklamasında bulundu.





“HERKESİN MUTLU OLDUĞU HERKESİN DUA ETTİĞİ BİR SİSTEMİ BERABER BULALIM”





Taksicilerin sıkıntılarını da dinleyen Başkan Mevlüt Uysal, “Büyükçekmece, Esenyurt, Sultanbeyli taksicilerimiz sarı taksiye geçmişlerdi. Şile belediye başkanımızla, Çatalca belediye başkanımızla, Silivri belediye başkanımızla oturup hep beraber bunun çözümünü araştıralım. Dediğim gibi orada bir çözüm üretelim. İnşallah herkesin mutlu olduğu herkesin dua ettiği bir sistemi beraber bulalım” diye konuştu.





“İMAR SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ”





Mevlüt Uysal, Büyükçekmece’nin mahallelerini gezdiklerini ve mahallelerde ciddi eksiklerin olduğunun altını çizerek, “Ciddi ciddi hizmet eksikliği var ve bunları görüyoruz.Büyükçekmece’ye onun için Cumhurbaşkanımızın görev verdiğini düşünüyorum ve inşallah bu sorunları yerinde tespit edeceğiz ve de çözüm için,‘neler yapabiliriz?’ onlara bakacağız. Halkımızla, esnafımızla da mahallelerin bir köşesinden çözüm için başlayacağız” ifadelerini kullandı.





Ak Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, ilçede yaşanan imar sorunuyla alakalı hızlı bir çözüm yolu ile imar problemini halledeceklerini dile getirdi. Başkan Uysal, “Arıtma bittiği için buranın imarında da engel bir durum kalmadı. Tepecik’i imarı ile alt yapısı ile Büyükçekmece’nin göl kenarında en güzel mahallelerinden biri yapacağız inşallah” dedi.





Başkan Mevlüt Uysal, Büyükçekmece’de Hürriyet ve Ulus Mahallesi Muhtarlarını da ziyaret etti. Daha sonra iki ayrı taziye ziyaretinde de bulundu.