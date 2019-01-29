(Görüntülü) Mevlüt Uysal, Mimaroba’da esnafları ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece’de esnafları ziyaret etti. Başkan Adayı Mevlüt Uysal, 'Bu kadar güzel sahili olan bir Büyükçekmece var' diyerek Büyükçekmece sahilinde yaşanacak dönüşümün sinyalini verdi. 31 Mart Yerel Seçimlerinde Büyükçekmece adaylığı çalışmalarına devam eden İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Mimaroba Mahallesi’ndeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafların, dükkanlarını ziyaret eden Mevlüt Uysal, esnafların sıkıntılarını ve isteklerini dinledi. Vatandaşlardan gelen Büyükçekmece sahilinin akıbeti ne olacak sorusuna karşılık, “Bu kadar güzel sahili olan bir Büyükçekmece var. Biz diyoruz ki öyle bir sahil yapalım ki sadece Büyükçekmece halkı değil o güzel sahilden herkes faydalansın” diyerek düşüncelerini ifade etti. BU ZORLUKLARDAN VATANDAŞLARIMIZLA BERABER ÇIKACAĞIZ Başkan Uysal esnaflara gerçekleştirdiği ziyaret hakkında konuşarak, “Esnaflarımızı ziyaret ediyor sıkıntılarını dinliyor ve sohbet ediyoruz. Vatandaşlarımız ülkemizin geçtiği süreçleri biliyorlar. Esnaflarımız çok iyimser kendilerine ne kadar teşekkür etsek azdır. Malum benim de memleketim Antalya’da hasar gören bahçeler ve seralar oldu. Bunun da etkisiyle fiyatlarda yükselme oldu. Buradan Antalya’da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, yaralılara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu zorluklardan vatandaşlarımızla beraber çıkacağız inşallah” dedi. BU SEFER GÖNLÜMÜZ SİZİNLE Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Uysal, vatandaşlardan gelen sorulara da sık sık cevap verdi. Büyükçekmece’de yaşayan bir vatandaş, “Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan Büyükçekmece Belediye Başkan adaylığına adaysınız inşallah başarılı olursunuz. Burada belediye otobüsleri yok, metroyu istiyoruz. Buranın ışıklandırması kötü. İnşallah bu sefer gönlümüz sizinle beraber” dileklerini iletti. Metro gelecek mi soruna “Yenikapı-Beylikdüzü metro ihalesi yapılmak üzere bizde diyoruz ki biz onu Büyükçekmece metrosu yapalım” diyerek metro projesi hakkında ki düşüncelerini açıkladı. AK Parti’nin seçim çalışmaları için Mimaroba Mahallesi’nde açtığı Seçim İrtibat Bürosu'nda toplanan seçmenlerle bir araya gelen Uysal, “Büyükçekmece halkı AK Parti Belediyeciliğini Büyükçekmece’ye getirmek için var gücüyle çalışıyor” ifadelerini kullandı.

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×