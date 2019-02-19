(Görüntülü) Mevlüt Uysal: Mahalle meydanları kuracağız

İSTANBUL, () - 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, projelerinin arasında mahalle meydanları kurmak olduğunu da söyledi.

Uysal, AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Murat Çelik ve Milliyetçi Hareket Partisi Büyükçekmece İlçe Başkanı Erdem Aydın?la birlikte Güzelce Mahallesi?nde ?Söz Sizde? programında vatandaşların sorularını cevapladı.

?BÜYÜKÇEKMECE, MİLLETİN TERCİH ETTİĞİ CAZİBE MERKEZİ OLACAK?

Vatandaşların soruları yanıtlayan Uysal, Büyükçekmece?de hizmet eksikliğinin olduğuna dikkat çekti ve şöyle devam etti:

?2009?dan bu tarafa Büyükçekmece?ye bağlanan beş beldede ne değişti dersek iyi yönde hiçbir şey değişmemiş. Buraya aday oluncaya kadar buranın hizmet eksikliğini tahmin edemiyordum. Bazı beldeler Güneydoğu?daki birçok mahrumiyet bölgesinden çok daha kötü perişan durumdalar. Büyükçekmeceliler AK Parti hizmet belediyeciliğinin buraya gelmesini için mücadele etmiştir. Büyükçekmece coğrafi olarak en güzel ilçe. Hizmetler geldiği zaman İstanbul?un en güzel ve milletin tercih ettiği cazibe merkezi olacak.?

?MAHALLE MEYDANLARI KURACAĞIZ?

Büyükçekmece?ye yapılacak projeler hakkında konuşan Uysal, ?Bizim projelerimizden bir tanesi de mahalle meydanları kurmak. Aynı eski köy kültürü, eski kasaba kültürü insanların birbirlerini tanıdığı ve meydanda toplandığı kültür devam ediyor ve bizim bunu yaşatmamız lazım? dedi.

CHP SEÇİM OFİSİNİ ZİYARET ETTİ

Başkan Uysal, mahalle esnafını ziyaret ederek karanfil hediye etti. Güzelce Mahalle meydanında yer alan AK Parti Seçim İrtibat Bürosunu ziyaret eden Uysal, CHP Seçim İrtibat Bürosu?nu da ziyaret ederek 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarında başarılar diledi.

