(Görüntülü) Mevlüt Uysal: Hayvan barınağı meselesini çözeceğiz

İSTANBUL, () – İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece’de yaşanan hayvan barınağı problemi ile alakalı olarak İstanbul’da dünyanın en büyük iki barınağı olduğunu örnek göstererek, “Herkes ortak bir karar versin onu yapalım. Siz karar verin bizde uygulayalım. Bizim yaptıklarımız ortada” dedi. 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Büyükçekmece’de seçim hazırlıklarını sürdüren Başkan Mevlüt Uysal, Büyükçekmece’de ilk olarak lojistik alanında faaliyet gösteren iş adamları ile bir araya geldi. Ardından akşam saatlerinde ise Türkoba, Hürriyet ve Mimaroba mahallelerinde vatandaşlarla buluştu. Soru-cevap şeklinde gerçekleşen 'Söz Sizde' programlarında Başkan Mevlüt Uysal’a vatandaşlar sıkıntılarını, isteklerini ve yapılması gerekenleri iletirken Uysal ise vatandaşların dile getirdiği konular hakkında neler yapabileceklerini anlattı. "TUZLA’DAKİ BARINAĞIMIZI GEZİN" Bir vatandaşın, Büyükçekmece’de faaliyet gösteren hayvan barınağının geliştirilmesi ve modern hale getirilmesi gerektiğini söylemesi üzerine Mevlüt Uysal, şunları söyledi: "Şimdi geçenlerde başka bir ablamızla bu konu hakkında konuştuk, dedim ki ona, ‘Hayvanseverleri bir araya getir. Bizim Tuzla’daki barınağımızı gezin. Dünya standartlarında yaptığımız ve Türkiye’de başka alternatifi olmayan bir hayvan barınağı yaptık. 'Bu meseleyi çözmek için neler yapabiliriz?' onu da konuşacağız. 'Biz ne yapabiliriz?' herkes ortak bir karar versin onu yapalım. Çünkü her kafadan ayrı bir ses çıkıyor ve ‘biz şunu yapalım’ diyoruz karşı çıkıyorlar,‘bunu yapalım’ diyoruz bazı hayvanseverler ‘yok’ diyorlar. Siz karar verin bizde uygulayalım." “GÜZEL OLAN HER ŞEY DEVAM EDECEK” Kısırkaya ve Tuzla’da dünyanın en büyük birinci ve ikinci barınaklarının bulunduklarının altını çizen Başkan Uysal’a Büyükçekmece’de gerçekleşen festivallerin başkan seçilmesiyle devam edip edilmeyeceği de soruldu. Başkan Uysal, vatandaşa, “Güzel olan her şey devam edecek. Festivalde güzel, o da devam edecek. Yanlış olan her şey de devam etmeyecek, kaldırılacak. Büyükçekmece’de güzel şeyleri sayarken bunların sayısı çok az durumda. Ancak güzel işlerden biri de festival ise daha da güzelleşerek devam edecek” açıklamalarında bulundu.