(Görüntülü) MEVLÜT UYSAL BÜYÜKÇEKMECE İÇİN PROJELERİNİ AÇIKLADI (aktüel görüntü)

(Görüntülü) MEVLÜT UYSAL BÜYÜKÇEKMECE İÇİN PROJELERİNİ AÇIKLADI (aktüel görüntü)

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