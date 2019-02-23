(Görüntülü) MEVLÜT UYSAL BÜYÜKÇEKMECE İÇİN PROJELERİNİ AÇIKLADI -2

(Görüntülü) MEVLÜT UYSAL BÜYÜKÇEKMECE İÇİN PROJELERİNİ AÇIKLADI -2

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