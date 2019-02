(Görüntülü) Mevlüt Uysal: Bizim her insana dokunan hizmetimiz olmak zorunda

İSTANBUL, () – İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece’ye bu zamana kadar hak ettiği ölçüde hizmet edilmediğini vurgulayarak, ilçe halkının hizmet belediyeciliği ile tanışacağını ve de seçilmesi halinde her insana dokunan hizmetler olacağını söyledi.





31 Mart Yerel Seçimleri öncesi AK Parti’den belediye başkan adayı olarak gösterildiği Büyükçekmece’de seçim hazırlıklarını sürdüren Mevlüt Uysal, ilçedeki site yöneticileri ve site sakinleri ile bir araya geldi.





“HİZMET ÜRETME KONUSUNDA SIKINTI OLMAYACAĞINI BİLİYORLAR”





Yoğun katılımın olduğu programda site ve apartman yöneticilerinin yaptığı işin kolay bir iş olmadığını ifade eden Başkan Uysal, “Bir sitede işler ne kadar güzel yapılıyorsa o site içerisinde oturanlar en mutlu insanların olduğu yerdir. Sitelere de biz ağaç bakımları, temizlik veya oyun parkları konusunda belediye olarak yardımcı oluyoruz. Bir site 3 bin kişiden 10 bin kişinin yaşadığı bir mahalle. Sonuçta bir ağaç varsa ve o ağaç sadece o siteye oksijen vermiyor, o ağaç bütün mahalleye katkı sağlıyor. O yüzden biz mahalledeki bir apartmanın çevresi için ne kadar sorumluysak belediye olarak, siteler için de aynı sorumluluklarımız mevcut. Zaten burada Büyükçekmece’deki insanlarla konuşulduğu zaman Mevlüt Uysal buraya başkan olursa güzel hizmetler geleceğine inanıyor. Bizim geçmişte yaptığımız işlere bakılırsa hizmet üretme konusunda sıkıntı olmayacağını biliyorlar” diye konuştu.





“BU İLÇEYİ İSTANBUL'UN EN GÜZEL İLÇESİ YAPABİLİRİZ"





Başkan Uysal, “Sizler bu ilçede oturuyorsunuz ve ‘Büyükçekmece İstanbul’un en güzel ilçesi’ diyebiliyor musunuz?” şeklindeki açıklamalarına şöyle devam etti:





“Büyükçekmece’nin bu kadar hizmetten yoksun mahallelerinin olabileceğini tahmin etmemiştim. Tepecik, Muratçeşme ve Türkoba’ya gittiğimiz zaman plan yok, alt yapı yok yani belediyecilik adına hiçbir şey yok.”





Büyükçekmece’de birçok alanda hizmet eksikliği olduğunu hatırlatan Başkan Uysal, seçim adına her şeyi vaat ettiklerini dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü, “Ama bizim her insana dokunan hizmetimiz olmak zorunda. Sosyal tesis yaparak sorunu çözüyoruz, sahil şeridinin düzenleyerek sorunu çözüyoruz. Çocuklara çocuk parkı yaparak annelerin sorunlarını da çözüyoruz. Gençler halı saha maçı için başka ilçelere gidiyor. Velhasıl biz her şeyi yapmak zorundayız. Büyükçekmece’nin potansiyeli her yerden daha iyi ve bu ilçeyi İstanbul’un en güzel ilçesi yapabiliriz. Millet Bahçesi yapacaksak en güzel yapabiliriz. Yatay mimari projesi yapacaksak en güzel uygulamayı burada yapabiliriz” dedi.





Başkan Uysal, kentsel dönüşüm konusunda da vatandaşlarla omuz omuza olacaklarını ve kimse mağdur olmadan kentsel dönüşüme başlayabileceklerini ifade etti.