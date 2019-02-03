(Görüntülü) Mevlüt Uysal: 31 Mart’ta Büyükçekmece’ye hizmet belediyeciliği gelecek

İSTANBUL, () -İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ak Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, “31 Mart’ta Büyükçekmece’ye hizmet belediyeciliği gelecek” dedi. 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Büyükçekmece’de seçim hazırlıklarını sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ak Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, seçim bürolarının açılışını yaptı. Büyükçekmece’de Mimarsinan, Dizdariye ve 19 Mayıs Mahalleleri’ni ziyaret eden Uysal’ı vatandaşlarda meşaleler, tezahüratlar, davul ve zurnalarla karşıladı. “BİZ KİMSENİN EKMEĞİYLE OYNAMAYA GELMİYORUZ” Başkan Uysal, Büyükçekmece’ye adaylığı açıklandıktan sonra sahildeki esnafların kapatılacağı ile alakalı çıkan söylentilere, “Biz kimsenin ekmeğiyle oynamaya gelmiyoruz. Kimseyi işinden ve aşından etmek için gelmiyoruz. Tam tersine daha iyi iş ve daha iyi kazanç için geliyoruz. Oradaki esnaf ne istiyor? ‘Müşteri gelsin.’ Biz o esnaflara, kafelere ve restoranlara gitsek, ‘Gel burayı öyle bir düzenleyelim ki, millet sahile geldiği zaman daha iyi gezsin oraları güzelleştirelim. Sadece Büyükçekmece’nin değil İstanbul’un diğer ilçelerinden de buralara gezmeye gelsin’ dersek, ‘Buraya gelenlerle de siz kazanacaksınız’ dersek bu insanlar neden itiraz etsin? Sadece yapılması gereken doğru işleri anlatacağız. Hadi biz size destek verelim hep beraber yapalım diyeceğiz” açıklamalarında bulundu. “31 MART’A KADAR TEŞKİLATLARIMIZLA İYİ ÇALIŞACAĞIZ” “31 Mart’ta Büyükçekmece’ye hizmet belediyeciliği gelecek” diyerek sözlerine devam eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ak Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, “Bu konuda zaten Büyükçekmece halkı gerekeni yapıyor. Her seçimde burun farkıyla kaybediyor Ak Parti belediyeciliği yani hizmet belediyeciliği. 31 Mart’a kadar teşkilatlarımızla iyi çalışacağız ki Büyükçekmece halkını tekrar hayal kırıklığına ve hüsrana uğratmayacağız” ifadelerini kullandı. 1983 yılında İstanbul’a geldiğini söyleyen Başkan Uysal, “O yıllarda İstanbul’a dışarıdan gelip görmek istenilen iki ilçe olurdu. Biri Adalar, diğeri ise Büyükçekmece’ye gelirlerdi. Şimdi böyle bir şey var mı? Yok. Yoksa o zaman bir şey eksik demektir. O eksiklikleri inşallah gidereceğiz” dedi. Ak Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, konuşmalarının ardından vatandaşlarla hep birlikte toplu fotoğraf çektirdi.