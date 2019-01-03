(Görüntülü) Metrobüs durağında kaza; seferler aksıyor (2)

Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İSTANBUL - DARÜLACEZE Metrobüs durağında bir metrobüsün çarptığı belirtilen kişi yaralandı. Duraktaki yaralı kişiye, sağlık ekipleri müdahale ediyor. Kaza nedeniyle uzun metrobüs kuyruğu oluştu, seferler aksıyor.
Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İSTANBUL - DARÜLACEZE Metrobüs durağında bir metrobüsün çarptığı belirtilen kişi yaralandı. Duraktaki yaralı kişiye, sağlık ekipleri müdahale ediyor. Kaza nedeniyle uzun metrobüs kuyruğu oluştu,...
Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İSTANBUL - DARÜLACEZE Metrobüs durağında bir metrobüsün çarptığı belirtilen kişi yaralandı. Duraktaki yaralı kişiye, sağlık ekipleri müdahale ediyor. Kaza nedeniyle uzun metrobüs kuyruğu oluştu, seferler aksıyor.