(Görüntülü) Metrobüs arıza yaptı, trafikte yoğunluk yaşandı

Murat KORKMAZ / İstanbul, () - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bu akşam saat 18.00 sıralarında Söğütlüçeşme-Beylikdüzü seferini yapan bir metrobüs arıza yaptı. Arıza yapan metrobüste bulunan yolcular, arkadan gelen diğer metrobüslere...