(Görüntülü) Metro işçilerinden İZBAN işçilerine jest

Umut KARAKOYUN-Tekin GÜRBULAK İZMİR, () İZMİR'de greve devam eden İZBAN işçilerine, İzmir Metro çalışanlarından destek geldi. İşverenin Metro personeline verdiği ve içerisinde çeşitli meşrubatların yer aldığı yeni yıl sepetini, grevde olan İZBAN işçilerine getiren çalışanlar, kendileri gibi demiryolu çalışanı olan personele sonuna kadar destek vereceklerini açıkladı. İzmir'de toplu iş sözleşmesi (TİS) sürecinde, işveren ile uzlaşamayarak 10 Aralık'ta greve başlayan İZBAN işçilerine, kendileri gibi demiryolu işçisi olan İzmir Metro A.Ş. çalışanlarından destek geldi. İşverenin yeni yıl için kendilerine verdiği ve içerisinde çeşitli meşrubatların yer aldığı hediye sepetini, İZBAN personeline getiren Metro çalışanları, dayanışma örneği sergiledikleri için mutlu olduklarını belirttiler. Alsancak Gar'da grevini sürdüren İZBAN işçileri, eşleri ve çocukları ile Metro çalışanlarını karşıladı. İşçiler, İZBAN işçisi yalnız değildir ve Metro-İZBAN el ele genel greve sloganları attı. Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, işçilerin birliğinin sermayeyi yeneceğini belirtti. İşçilerin birliğinin, ihtiyaç duyulan bir birlik olduğunu söyleyen Hüseyin Ervüz, İşçilerin parçalanmışlığı, iktidarların işçiler üzerindeki baskısını, işçilerin üzerindeki hak kayıplarını çoğaltıyordu. Bu başlamış olan direniş tahmin ediyorum Türkiye işçi sınıfının ileriki günlerde yapacağı çok daha etkili eylemlerin, ses getirmenin en iyi örneklerinden biri olacak dedi. 'GÖZ YAŞARTICI BİR DURUM' Metro ile İZBAN'ın kardeş olduğuna değinen Hüseyin Ervüz, Rraylı taşımacılık sistemi başta olmak üzere, dayanışan bütün işçiler kardeştir. Bu dayanışmanın en iyi örneğini Metro işverenin, işçi arkadaşlarımıza verdiği hediye sepetinin, grevdeki arkadaşlara sunulmasıdır. Gerçekten göz yaşartıcı bir durum. Bu dayanışmanın ilerleyen günlerde daha da artacağının göstergesi. İZBAN işçisinin yalnız olmadığını bir kez daha ispatladılar. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, bu tür hareketler sendikamıza güç katıyor. Grevdeki arkadaşların moralini yükseltiyor diye konuştu. 'SONUNA KADAR EŞİMİN ARKASINDAYIM' Metro'nun Sendika Baştemsilcisi olan Celal Dağaşan da, bu dayanışmanın kendilerini de son derece mutlu ettiğini belirtti. İlk günden bu yana İZBAN'daki işçilerin yanında olduklarını söyleyen Dağaşan, İşçi arkadaşlarımızın yanındayız, son güne kadar da yanlarında olacağız dedi. İZBAN çalışanlarından 2 çocuk babası Berkant Arda, Metro'da çalışanların kendileri için büyük bir jest yaptığını kaydetti. Arda, Metro'da çalışan arkadaşlarımızın bu anlamlı ziyareti bizi mutlu etti. Ailemiz ve çocuklarımızla buradayız. Yeni yıla grev ile giriyoruz, temennimiz yeni senede bu tür şeyleri bir daha yaşamamak diye konuştu. Berkant Arda'nın eşi Emine Arda ise Ekonomik olarak güçlükler yaşıyoruz. Ama sonuna kadar eşimin arkasındayım. İZBAN işçilerini bu mücadelelerinde destekliyorum diye konuştu. Bir süre müzik eşliğinde eğlenen işçiler, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi. Öte yandan 10 Aralık'ta başlayan İZBAN grevi, 21'inci gününde.