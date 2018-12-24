Yüksel KOÇ/İSTANBUL, () SANATÇI Metin Akpınar, polis eşliğinde adliyeye getirildi.
"Halk Tv'de yayınlanan 'Halk Arenası' programında yaptıkları açıklamalar nedeniyle sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı. Metin Akpınar'ın Kadıköy'deki evine sabah saatlerinde polis ekibi geldi. Polislerin içeriye girmesini ardından Akpınar tek başına dışarıya çıktı. Metin Akpınar, "Savcı bey çağırdı. İfade vermeye gidiyoruz" dedi. Metin Akpınar, sivil aracına bindi. Akpınar, polis aracıyla Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.
(Görüntülü) Metin Akpınar adliyeye getirildi (TAMAMI)
Yüksel KOÇ/İSTANBUL, () SANATÇI Metin Akpınar, polis eşliğinde adliyeye getirildi. "Halk Tv'de yayınlanan 'Halk Arenası' programında yaptıkları açıklamalar nedeniyle sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma...
Yüksel KOÇ/İSTANBUL, () SANATÇI Metin Akpınar, polis eşliğinde adliyeye getirildi.