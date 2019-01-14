(Görüntülü) Mersin’de hayvanlar için seferberlik

Mustafa ERCAN MERSİN, () MERSİN'in yüksek kesimlerinde yaşanan çetin kış şartları nedeni ile hayvanlar için doğaya yem bırakıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, çetin geçen kış şartları nedeniyle yüksek rakamlı yerlerde hayvanların yiyecek sıkıntısı yaşamama kolları sıvadı. Özelliklele Toroslar dağlarının eteklerinde yoğun kar yağışı nedeni ile yiyecek bulmakta zorlanan köpeklere mama, Gülek Karboğazı mevkiinde bulunan Yılkı atlarına da belediye ekipleri tarafından saman ve kuşlar içinde buğday bırakıldı. Veteriner Daire Başkanlığı tarafından çalışmaları kış mevsimi boyunca süreceği açıklanırken ekiplerle birlikte doğaya yem bırakan Biyolog Altay Atlı, özellikle kışın kar yağışının yoğun olarak gerçekleştiği zamanlarda dağlık bölgelerde bulunan sahipsiz hayvanlar için doğaya yiyecek bıraktıklarını söyledi. Atlı, kış şartlarında sahipsiz hayvanlara yardım eli uzattıklarını belirterek, Yılın belli zamanlarında, belli periyotlarda düzenli olarak hayvanlara yem bırakıyoruz. Ancak bu yıl kış bölgede sert geçiyor. Bunun içinde sık sık doğaya yem bırakarak hayvanların etkilenmemesi için çalışma yapıyoruz dedi.