(Görüntülü) MERSİN'DE YOLLARI SU BASTI, FIRTINA ÇATILARI UÇURDU (ek görüntüler)

(Görüntülü) MERSİN'DE YOLLARI SU BASTI, FIRTINA ÇATILARI UÇURDU (ek görüntüler)

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