(Görüntülü) Mersin'de siyasi ve bürokratlar sandık başında

Mustafa ERCAN-Adnan AÇIKGÖZ MERSİN, () MERSİN'de siyasiler ve bürokratlar, sandık başına gitti. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği günde, sonuçların ülkeye hayırlı olması temennisinde bulunuldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, oyunu 50'nci Yıl Gökçeler Ortaokulu'nda kullandı. Sandık başına eşi Hatice Kocamaz ile birlikte gelen Kocamaz, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğundan bu yana en önemli seçimi. Seçim döneminde bütün siyasi partiler duyarlılık gösterdiler ve huzur içerisinde centilmence bir mücadele gerçekleşti. Bazı yerlerde ufak tefek tartışmalar olsa da, çok şükür Mersinimizde rahat bir seçim dönemi geçirdik. Seçim sonuçlarının tüm milletimize ve ülkemize, Türklük dünyasına ve İslam alemine hayırlı uğurlu olmasını niyaz ediyorum dedi. Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve MHP Mersin 1'inci sıra milletvekili adayı Olcay Kılavuz ise sabahın erken saatlerinde Tevfik Sırrı Gür Lisesi'ne gelerek sandık başında tercihini yaptı. Bu seçimle birlikte cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devreye gireceğini anımsatarak, Türk milletinin güzel günler hak ettiğini ifade eden Kılavuz, Milletimizin; birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde istikrar ve refah içerisinde mutluluğunu daim etmesini temenni ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'En büyük fazilet cumhuriyettir' diyor. Cumhuriyetin ışığında, cumhuriyetin çizgisinde, başbuğumuz Alparslan Türkeş'in gönül seferberliği anlayışında bizlere bırakmış olduğu bu davayı ve liderimizi Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin milli şuuruyla, 'önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' anlayışıyla canla, başla mücadele edeceğiz diye konuştu. Ziraat Odası Başkanı ve CHP 1'inci sıra milletvekili adayı Cengiz Gökçel de oyunu ailesiyle birlikte Mehmet Adnan Özçelik Ortaokulu'nda kullandı.