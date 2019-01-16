(Görüntülü) Mersin'de sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

SAHİLDE DEV DALGALAR OLUŞTU, TARIM ARAZİLERİ SULAR ALTINDA

Mersin kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağış, fırtına ile birlikte yaşamı olumsuz etkiledi. Sürücüler su dolu yollardan geri dönmek zorunda kalırken, dev dalgalar kilolarca ağırlıktaki kayaları sahile fırlattı.

Dün sabah saatlerinde başlayan rüzgar, öğleden sonra etkisini kuvvetli fırtınayla sürdürdü. Hızı zaman zaman saatte 90 kilometrenin üzerine çıkan fırtına nedeni ile açıkta demirli bulunan gemiler zor anlar yaşadı. Lübnan bandıralı 'Wardeh' isimli kargo gemisi de sürüklenerek kıyıya yaklaşık 500 metre kala karaya oturdu. Tanklarında 400 ton yakıt ile 20 ton yağ bulunan gemideki 2 personelin sağlık durumlarının iyi olduğu, geminin emniyetinin sağlandığı öğrenildi. Birçok evin çatısını uçuran fırtına, elektrik direkleri ve ağaçların devrilmesine neden oldu.

Sabah saatlerinde işe gitmek için özel otomobilleri ile evlerinden çıkan Mersinliler, yoğun trafikle karşılaştı. Su altında kalan Adnan Menderes Bulvarı polis ve belediye ekiplerince kapatılırken, bu yola giren sürücüler geri dönmek zorunda kaldı.

TARIM ARAZİLERİ SULAR ALTINDA KALDI

Denizin sahille birleştiği Atatürk Parkı'nda da büyük maddi hasar meydana geldi. Boyu 10 metreyi bulan dalgalar kilolarca ağırlıktaki kayaları sahile fırlattı. Dalgalar nedeni ile deniz canlıları da karaya sürüklendi. Yağış Tarsus ve merkez Akdeniz ilçelerindeki tarım arazilerini sular altında bıraktı.