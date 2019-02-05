(Görüntülü) Mersin'de fuhuş operasyonu sonrası 2 tutuklama

Mersin'de fuhuş yapılmasına yer ve imkan sağladıkları iddiası ile gözaltına alınan S.Ü. (38) ve M.Ö. (19) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 'Fuhşa yer ve imkan sağlamak' suçuna yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda merkez Çankaya Mahallesi 4714 sokaktaki bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı bilgisine ulaşan polis, bir süre takip edilen adrese operasyon düzenleyip; işyeri sahibi S.Ü., fuhuş yaptığı ileri sürülen 2 kadın ve 1 erkek, işyeri çalışanı M.Ö. ve salonun temizlik işlerini yapan 15 yaşındaki erkek çocuğu gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadelerinde para karşılığı fuhuş yaptıklarını itiraf eden kadınlar ve erkek şüpheli serbest bırakılırken, S.Ü. ve M.Ö. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

15 yaşındaki erkek çocuğu ise Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.