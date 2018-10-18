(Görüntülü) Mersin'de arama-kurtarma tatbikatı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN'de, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yapılan sel ve su baskını konulu arama-kurtarma tatbikatı nefesleri kesti.



Kent merkezindeki Müftü Deresi'nin denize döküldüğü noktada yapılan tatbikatta dereye düşen araçtan kurtarma, enkazda arama-kurtarma, mahsur kalma, boğulma, 'kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer' (KBRN) olaylarına müdahale senaryoları gerçekleştirildi. Ekiplerin kazazedeleri başarılı bir şekilde kurtardığı tatbikatı, yüzlerce vatandaş izledi.



Tatbikata ilişkin açıklama yapan Vali Ali İhsan Su, "Ulusal bazda, Türkiye Afet Müdahale Planımız var. Biz de ilimizde Mersin Afet Müdahale Planını hazırladık. Plan çerçevesinde hem ilgililerle masabaşı tatbikatları hem de saha tatbikatları gerçekleştiriyoruz. İlimizde daha çok yağışlara bağlı seller olabilmekte. Bu çerçevede bugünkü saha tatbikatının konusu, aşırı yağışlar sebebi ile ortaya çıkabilecek durumlarla ilgili bir senaryoyu arkadaşlarımız tatbikatla icra ediyorlar. Burada arkadaşlarımızın koordinasyonunu en üst düzeyde sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü afet durumlarında koordinasyon çok büyük önem arz etmekte" dedi.



Vali Su, tatbikatı başarı ile tamamlayan yetkililere de teşekkür etti.