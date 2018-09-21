(Görüntülü) Mersin'de 4 kilo esrar ele geçirildi

MERSİN'de operasyon düzenleyen polis, 4 kilo 80 gram toz esrar, hassas terazi ve paketleme malzemeleri ele geçirildi, olayla ilgili olarak bir kişi tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde bulundurulduğu istihbaratını aldı. İstihbarat üzerine harekete geçen ekipler belirledikleri adresteki eve operasyon düzenleyen ekipler, dedektör köpek kullanarak yaptıkları aramada, 4 kilo 80 gram esrar, hassas terazi ve paketleme malzemeleri ele geçirdi. Operasyonda, 1 kişi gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek sorgulanan zanlı çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.