(Görüntülü) MERSİN'de 3 kilo 714 gram esrar ele geçiren polis, 2 şahsı gözaltına aldı

(Görüntülü) MERSİN'de 3 kilo 714 gram esrar ele geçiren polis, 2 şahsı gözaltına aldı

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