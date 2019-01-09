(Görüntülü) Mersin Büyükşehir'in CHP'li Adayı Seçer: Yoksulların babası olacağım

MERSİN'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, "Belediyenin bütçesi kimsenin parası değil, halkın parası. O paraları yoksullara harcayacağım. Yoksulların babası olacağım" dedi.

CHP Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Vahap Seçer, partisinin il başkanlığı önünde düzenlenen mitingde, Mersinlilere hitap etti. 2014 seçimlerini çeşitli nedenlenden dolayı kaybettiklerini anımsatan Seçer, "2014'te üzüntüler yaşadık. O seçim gününü hatırlayın. 15 yıl yönetimimizde olan belediyeyi kaybettik. Şu ya da bu sebeple kaybettik. Zaafiyete düştük, gaflete düştük, delalete düştük ama kaybettik. Mersin'e yaraşan, Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı olmalı. Bu bilinçle yola çıktım. Mersin'i yönetecek olan belediye başkanı; Cumhuriyetçi bir belediye başkanı olmalı, Atatürkçü bir belediye başkanı olmalı. Belediyenin bütçesi kimsenin parası değil, halkın parası. O paraları yoksullara harcayacağım. Yoksulların babası olacağım" diye konuştu.

Mersin'i ayağa kaldıracak projeler hayata geçireceklerini ve CHP tarihinde iz bırakacak bir seçim dönemi yaşayacaklarını diye getiren Seçer, konuşmasının ardından kendisini dinleyenlere karanfil attı.