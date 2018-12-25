(Görüntülü) Menlik: Hem çevre, hem de tarım ciddi anlamda S.O.S. veriyor

Hasan DÖNMEZ/KONYA,() - KARATAY Üniversitesi'nde düzenlenen 'Beslenme ve Diyetik Çalıştayı'nda konuşan Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu (TGDF) Genel Sekreteri İlknur Menlik, "Çevre ve tarım ciddi anlamda S.O.S. veriyor. Ciddi bir kaynak problemimiz var. Kaynak problemi büyüyor ve hem gıda endüstrisi, hem tarım, çevre ve sağlık endüstrisini hep birlikte daha az kaynak kullanarak, daha fazla üretim yapılmasının ortaya koyulması gerekiyor" dedi.

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Beslenme ve Diyetik Bölümü, 'Beslenme ve Diyetik Çalıştay'ı düzenliyor. 5 gün sürecek olan çalıştayın bugünkü oturumunda 'Yasal Zorunluluklardan Gönüllü girişimlere Gıda Sanayinin Beslenme Ajandası' başlığıyla bir sunum yapan Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Genel Sekreteri İlknur Menlik, "2025'den itibaren daha net göreceğimiz 2 problem var. Obezite ve mikrobesin eksikliği. Bu problem daha çok sahra coğrafyasında daha belirgin hale gelecek. Savaşların olduğu coğrafyalara bakalım, su kısıtının bizim coğrafyamıza göre daha yüksek olduğu bölgelere bakalım. Aslında problemin kaynağında yine çevresel faktörlerin içilebilir nitelikte su, ekilebilir nitelikte toprak olduğunu görüyoruz. Geleceğin beslenmecileri olarak sizlerin bu mikro besin yetersizliği konusunda bir daha farkındalığınızın olması gerekiyor." dedi.

'İNSANLIĞIN GELECEKTEKİ KAYGISI GIDAYA ERİŞEBİLİRLİK OLACAK'

Gelecekte gıda sorunlarının ne gibi boyutlara ulaşacağını açıklayan İlknur Menlik, şöyle dedi:

"Bugün baktığımızda 2050 yılına gelindiğinde aşağı yukarı dünyanın 7.4 trilyon kalori açığı olacak. Bu miktar 2010'daki bitkisel üretimin yüzde 50'sinden çok daha yüksek bir miktardan bahsediyoruz. Yani insanoğlunun gelecekteki temel kaygısı gıdaya erişebilirliği olacak. Dünyanın nüfusu artarken, karşılığında da ışık hızıyla kaynak kaybı yaşıyoruz iklim değişikliği nedeniyle."

'İŞİN ÖZÜ GIDA GÜVENLİĞİ VE ÜRETİM KALİTESİ'

Gıda sanayinin geleceği hakkında konuşan İlknur Menlik, "Gıda sanayinin yasal mevzuatlarla AR-GE ajandasında neler var. İşin özü gıda güvenliği ve üretim kalitesi. Kanunlar var yönetmelikler var mevzuatlar var. Gıda işletmesiyseniz o kanunlara göre çalışmak zorundasınız. İşletmelerimizin birince görevi kanunlara yönetmeliklere tebliğlere uygun üretim yapmak. İkincisi ise tüketici sağlığı. Tüketicinin artık bir sağlık ajandası var. Dijital medya da bilgiye çok kısa sürede ulaşılabiliyor. Gıda teknolojisinde de bir dönüşüm yapmamız gerekiyor. Sadece gıdanın daha sağlıklı daha besleyici olması gerektiği için değil, doğayı koruyabilmek için de bunu yapmak şart" dedi.

ÇEVRE VE TARIM TEHLİKE ALTINDA

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu (TGDF) Genel Sekreteri İlknur Menlik, "Hem çevre ve hem tarım ciddi anlamda S.O.S. veriyor. Ciddi bir kaynak problemimiz var. Kaynak problemi büyüyor ve hem gıda endüstrisi, hem tarım çevre ve sağlık endüstrisini, hep birlikte daha az kaynak kullanarak, daha fazla üretimi nasıl yapılacağının ortaya koyulması gerekiyor. Biz de federasyon olarak endüstri adına tüm bu disiplinlerle, işbirliği ortamında olmayı tercih ediyoruz" diye konuştu.