(Görüntülü) MEME KANSERİ KADINLAR İÇİN 'YAŞAMAK VAR YA'

TÜRK Tıbbi Onkoloji Derneği tarafından başlatılan "Bir Tıkla, Dinle, Umutlar Çiçek Açsın" projesiyle ileri evre meme kanserli kadınların ücretsiz psikolojik desteğe ulaşması hedefleniyor. Ünlü müzisyen Kalben de özel olarak bestelediği 'Yaşamak Var Ya' adlı şarkısıyla projeye destek verdi.

İleri evre meme kanseri hastalarının ihtiyacından yola çıkan Europa Donna, Kanserle Dans hasta dernekleri, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği (TTOD) tarafından başlatılan ve Pfizer tarafından desteklenen Psikolojik Destek Programı, bir süre önce pilot bölge olarak İstanbul?da başlatılmıştı. Bu yıl İzmir ve Ankara?da da sürdürülmesi planlanan programın devamı niteliğindeki ?Bir Tıkla, Dinle, Umutlar Çiçek Açsınö projesi ise daha fazla sayıda ileri evre meme kanserli kadının ücretsiz psikolojik desteğe ulaşmasını sağlaması hedefliyor. Projeye ünlü müzisyen Kalben de özel olarak bestelediği 'Yaşamak Var Ya' şarkısıyla dahil oldu. Şarkı için hazırlanan dijital videonun izlenme sayısı arttıkça, daha fazla hastanın Psikolojik Destek Programı?ndan yararlanma olanağı bulması ve bu yıl tam 100 hastanın bu desteği alabilmesi hedefleniyor.

"ARTIK İLERİ EVRELERDE TESPİT EDİLEBİLİYOR"

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği (TTOD) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Gümüş, Türkiye'de kadınlar arasında en çok görülen kanser türünün meme kanseri olduğunu belirterek, "Yılda her 100 binde 40 kadında meme kanseri görülüyor. Bunu akciğer ve kalın bağırsak kanserleri takip ediyor. Aslında kanser erkeklerde daha sık görülen bir hastalık. Sadece meme, guatr ve safra kesesi kanseri kadınlarda daha sık görünüyor. Bu haliyle de ülkemiz için ciddi bir sağlık problemi. Eskiden çok ilerlemiş yara halini almış hastalıkları çok görüyorduk. Ama son yıllarda bu tür kanserler yerine çok daha erken evrede bir taramayla tespit edilmiş kanserleri görüyoruz. Benim üçlü bir formülüm var. Bir tanesi korunma, yani biz buna neden olabilecek faktörleri hayatımızdan çıkardığımızda (sigara, alkol, fazla kilo) hastalığın 3'te 1'ini halletmiş oluyoruz. Tarama yöntemleriyle kalan 3'te 1'ini erken dönemden yakalayıp sonrası için problem olmayacak hale getiriyoruz. Geri kalan 3'te 1'ini de gelişmiş modern tedavilerle yoluna koyup onu yaşanabilir bir hastalık haline koyabilmemiz mümkün" dedi.

"KADININ PROFESYONEL DESTEK ALMASI GEREKİYOR"

Hastalığın tüm aileyi etkileyeceğini ifade eden Europa Donna Türkiye Başkanı Violet Aroyo, bu dönemde hasta ve aileye verilecek psikolojik desteğin önemine dikkat çekti. Violet Aroyo, "Kadının hastalığı tek başına atlatması mümkün değil. İyi bir tanı ve tedavi sürecinde kadını profesyonel destek alması gerekiyor. Bunun yanında aileden de destek alınması şart. Biz bu projede ileri evde meme kanseri kadınlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Onlar ilk teşhis alan kadından daha yalnızlar. Bu proje ile kadınlarımıza destek olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"İLETİŞİMİ AÇIK TUTMALILAR"

Meme kanserinin travmatik bir deneyim olduğunun altını çizen Uzman Klinik Psikolog M.A.Pınar Serbest Günay, "Ne teşhisi alan kişi ne de yakınları buna hazırlıklı olamaz. Verdikleri bütün psikolojik tepkiler anormal bir duruma verilen çok doğal tepkiler. O yüzden bunu genel psikolojik rahatsızlık gibi değil de travmatik bir deneyime verilen psikolojik reaksiyonlar olarak değerlendirmek lazım. Kanser teşhisi bir ailenin içine düşer ve herkesi etkiler. Bu sadece o kişinin değil bütün yakınların ailenin atlatması gereken zorlu bir süreçtir. O sebeple iletişimi açık tutmaları, birbirleriyle ilgili duygu ve düşüncelerini rahatlıkla ifade edebilmeleri ve olumsuz duyguları birbirlerinden saklamamaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"ONLARA HAYATA DÖNMEYİ ÖĞRETİYORUZ"

Hastaların bu dönemde içine kapanık bir hal aldığını söyleyen Kanserle Dans Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Figen Ar, "Bir değersizleşme hissiyle birlikte dünyadan kopuyorlar. Onlar için her şey anlamsız geliyor. Bu noktada biz onları tekrar hayata döndürmeye ve tekrar yaşamayı seçmeyi öğretiyoruz. Bu dönemde insanlar kendilerini kapatmamalı, evde kalmamalı, dışarıya çıkmalılar ve hayatın renklerini görmeliler. Çünkü bu zor bir süreç. Bunun başında kendinizi kapatırsanız böyle devam eder ve ben iki yıl bunu yaşadım. İki yıl kendimi kapattım ve her şey anlamsızdı. Psikoterapi grupları sayesinde bunu atlattım" dedi.

"MÜZİKLE İÇİM AÇILDI"

Müzisyen Kalben, ?Bir Tıkla, Dinle, Umutlar Çiçek Açsın" projesi kapsamında, ileri evre meme kanseri hastalığını ve hastalarını fark ettirmek, onların öncelikli ihtiyacı olan psikolojik desteği sağlamak ve yaygınlaştırmak için ?Yaşamak Var Yaö isimli bir beste yaparak herkese şu çağrıda bulundu:

"Ben kadınların hiçbir zaman yalnız hissetmelerini, üzgün hissetmelerini, mutsuz olmalarını istemiyorum. Çünkü biz çok güçlüyüz ve cesuruz. Kadınların dünya ve evreni değiştirme gücüne her zaman sahip olduklarına inanıyorum. Ben annemin kızıyım çünkü. Bu derdin sadece onların derdi değil bizim de derdimiz olduğunu, el ele olduktan sonra yaşamanın çok güzel olduğunu hissettirebilirsem çok mutlu olurum. Annemi kaybettikten sonra yıllar boyunca büyük bir parçam eksilmiş gibi hissettim. İçimde karanlık bir oda vardı ve beni o odadan müzik kurtardı. Belki müziğimiz yine güzel insanlara dokunur ve onların içindeki karanlık odanın perdelerini aralayıp biraz aydınlatmalarına yardımcı olur diye umuyorum. Müzikle çok açıldı içim. Müzikle iyimser olmaya umutlanmaya başladım. Ülke ve dünya ile ilgili bazı konulara daha başka pencerelerden bakmaya başladım. Çok büyük bir ailemin olduğu nu gördüm. Şimdi bu kadınlarla birlikte bu aile daha da büyüyecek."

Projenin detaylarına ve Kalben?in yazdığı ?Yaşamak Var Ya? şarkısına www.umutlarcicekacsin.org adesinden ulaşılabilecek.

