(Görüntülü) Melih Gökçek'in dinozor maketleri Trabzon'da

Selçuk BAŞAR/TRABZON, () - ANKARA Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek'in Ankapark için yaklaşık 10 milyon liraya aldığı ve şehrin çeşitli caddelerinde sergilediği dinozor maketlerinden 2'si, Trabzon'a getirildi. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Jeoloji Mühendisliği Fakültesi Doğa Parkı'nda sergilenmeye başlanan dinozor maketlerini gören öğrenciler, şaşkınlık yaşarken, maketlerle fotoğraf çektirenler oldu. KTÜ Jeoloji Mühendisliği Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Fark Aydın'ın girişimleri sonucu Ankara'daki hurdacıdan alınan 2 dinozor maketi, Trabzon'a getirildi. Dinozor maketleri, kampüs içindeki Doğa Parkı'na yerleştirildi. Kampüse gelen öğrenciler, parkta dinozor maketlerini görünce şaşırdı. Bazı öğrenciler, dinozor maketleriyle fotoğraf çektirdi. Dinozor maketleriyle 'selfie' yapanlardan Kadir Yılmaz, "Heykelleri daha önce televizyonda görmüştüm. Televizyonlarda daha büyük görünüyorlardı. Bunlar bana küçük geldi. Yine de güzel oldu" diye konuştu. Canan Çakır ise "Derslerimizde de bu tür konuları işliyoruz. Dinozorların heykelini görmek de bizim için yararlı olacak. Bu tarz materyallerin çoğaltılmasını istiyoruz" dedi. Melih Gökçek'in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa etmesinin ardından Ankapark'ın tanıtımı için yaklaşık 10 milyon liraya aldığı ve şehrin çeşitli caddelerinde sergilediği dinozor maketleri bulunduğu noktalardan kaldırılmıştı.