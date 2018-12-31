(Görüntülü) Mehmetçiğin Atatürk sevgisi

Mehmet ÖZKAN HAKKARİ, ( HAKKARİ'nin Üzümcü Köyü'nde bulunan jandarma karakolunda görev yapan bir asker, Atatürk büstü üzerindeki karları çıplak elleri ile temizleyip Türk bayrağı açtı. Asker, daha sonra kendisini görüntüleyen arkadaşlarına bu şekilde poz verirken yoğun kar altında dışarı çıkarak büstü temizlemesi takdir topladı. Hakkari ve çevresinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Üzümcü Köyü'ndeki kar kalınlığı ise yarım metreyi aştı. Ücümcü Jandarma Karakolu'nda görev yapan bir asker ise yoğun kar yağışı altında dışarı çıkarak karakolun bahçesinde bulunan Atatürk büstü üzerindeki karları temizledi. Çıplak eleri ile büstün üzerindeki karları titizlikle temizleyen Mehmetçik ardından da Türk Bayrağı açarak kendisini görüntüleyen arkadaşlarına poz verdi.