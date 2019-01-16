(Görüntülü) 'Masallarda Amasya Projesi' tanıtıldı

Türkiye?de ilk olma özelliği bulunan 'Masallarda Amasya Projesi' kapsamında masal kitabı hazırlandı. Kitapların, engelli öğrencilerin de faydalanabilmesi için DVD ortamında hazırlanarak tüm okullarda dağıtımına başlanacağı belirtildi.

Amasya Valiliği Dış ilişkiler ve AB Koordinasyon Merkezi tarafından yürütülen ve Milli Eğitim Müdürlüğü?nün proje ortağı olduğu 'Masallarda Amasya Projesi' kapsamında ilkokul 2?inci ve 3?üncü sınıf öğrencileri için hazırlanan masal kitabının tanıtımı yapıldı. Her yaştan bireyin keyifle okuyabileceği 6'sı ilçeleri, 2'si de kent merkezini konu alan 8 masal kitabının tanıtım programına, Amasya Valisi Osman Varol, Tugay Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, Cumhuriyet Başsavcısı Erol Çelik, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Kurum ve Kuruluşların Müdürleri, STK?lar, öğretmenler, öğrenciler ve basın mensupları katıldı. Programda, sesli tercüme edilerek engelli öğrencilerin de faydalanabilmesi için DVD ortamında hazırlanan masal kitaplarının, kentte tüm okullarda dağıtımının yapılacağı da duyuruldu.

Proje tanıtımında konuşan Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu, ?Dijitalleşen çağımızda çocuklarımızın ilgi ve gelişim özelliklerine uygun olması, Amasya?mızın tanıtımı ve tarihi, kültürel özelliklerini ön plana çıkarması, yetersizlik yaşayan dezavantajlı bireylerimiz için destekleyici bir materyal oluşu ve özellikle de Bakanlığımızın 2023 eğitim vizyon belgesinde hedeflediği özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilere yönelik hizmetlerin kalitesini arttıracak dijital içerik geliştirilmesi bunlara örnek verilebilirö dedi.

Amasya Valisi Osman Varol da, projeyle eğitim alanında ciddi bir boşluğun doldurulduğuna dikkat çekerek 'Öncelikle bu proje eğitim alanında ciddi bir boşluğu dolduruyor' diye düşünüyoruz. Eğer gelecekte Dünya?da söz sahibi millet olarak evlatlarımızı, torunlarımızı refah içerisinde yaşatacak bir ülke oluşturmak istiyorsak, eğitimin mutlaka en küçük bir boşluğa, gevşemeye fırsat verilmemesi gerekir diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında çocuk korusunun müzik dinletisi ile program sürdü. Projede aktif görev alan kişilere Vali Osman Varol, belge ve plaket de takdim etti.