(Görüntülü) Marmaris'te rüzgar etkili oldu

Muğla'nın Marmaris ilçe merkezinde saatteki hızı 47 kilometreyi bulan rüzgar etki oldu. Rüzgarın oluşturduğu dalgalar ise sahil kıyısını dövdü. Dalgalara aldırış etmeyen bazı kişiler ise cep telefonlarıyla özçekim yaptı.

Marmaris şehir merkezinde rüzgarın saatteki hızı 47 kilometreyi buldu. Yat Limanı ve Kordon Caddesi'ne vuran, rüzgarla oluşan dalgalar, yürüyüş yolunu sular altında bıraktı. Bazı kişiler havaya aldırmadan özçekim yaptı. Marmaris Körfezi'ne açılan Azmak Deresi'nde demirli balıkçı teknelerinin sahipleri ise teyakkuzda bekledi. Marmaris Belediye Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü, Marmaris ve kırsal mahallerinde iki günde yaşanan sağanak yağmur, dolu ve şiddetli rüzgar nedeniyle 5 ağaç devrildi. 85 ağacın ince dalları kırıldı. Dalları kırılan ağaçların budaması yapıldı. İlçe merkezi ve kırsalında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı dedi.

Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, Marmaris'e 1.5 kilometre mesafedeki İnceburun Mevkisi'nde konumlandırılmış rüzgar gülünün verilerine göre açık denizde rüzgarın hızı saatte 73.1. Marmaris ilçe merkezinde esen keşişleme rüzgarının ise sabah 08.00 ile 16.00 arası saatteki hızı 30 ile 47 kilometre arasında dedi.