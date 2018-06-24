(Görüntülü) Marmaris'te önce sandıkları sonra sahilleri doldurdular

MARMARİS'te, sabahın erken saatlerinde sandığın yolunu tutan seçmenler, ardından sahilleri doldurdu. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 38, güneş altında hissedilen sıcaklığın 40 dereceye ulaştığı Marmaris'te, seçmenler sabahın erken saatlerinde sandığın yolunu tuttu. Her yaştan seçmen geldikleri okullardaki sandıklarda oylarını kullandı. Oy veren seçmenler, ardından soluğu plajlarda aldı. Atatürk Caddesi'nden İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik sahil şeridindeki mavi bayraklı plajlar, hareketlendi. Kimileri sahilde voleybol oynayıp, çocuklarıyla birlikte serinlemek için denizde yüzerken, kimileri de sereserpe şezlonglara uzanıp, kitap okudu, güneşlendi. Su parkları sahilleri aratmayan kalabalıklara sahne oldu. Dönme dolap, kaydırak gibi oyun guruplarında çocuklar gönüllerince eğlendi. Sahil şeridindeki kafeteryalar da doldu. Bazıları ise oyların kullandıktan sonra deniz kenarları yerine kırsal mahallelerdeki mesire yerlerini gitmeyi tecih etti. Eşi ve çocuklarıyla Sabancı Lisesi'nde çocuklarıyla oy kullanmaya gelen Esin Demir, "Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik ve ardından ailecek denize gideceğiz" dedi. Ahmet Çokdemir de "Demokrasinin gereğini yerine getirip, oyumuzu kullandık. Şimdi yaradanın verdiği nimetlerden biri olan denizin keyfini çıkartıyorum" diye konuştu. İstanbul'dan oy kullanmak için gelen Orkun Paydar, "İşim gereği İstanbul'da yaşıyorum. İkametgahım Marmaris'te, ailemle birlikte izin alıp geldim. Oyumuzu kullandık şimdi hep beraber deniz keyfi yapıyoruz" dedi. Sabancı Lisesi'nde oyunu kullanan Kaymakam Celalettin Yüksel de, "Her vatandaş gibi eşimle birlikte görevimi yerine getirdim. Şimdi vatandaşlarımızın huzur ve güvenle oy kullandıklarını görmek için yerinde denetimlerim olacak" diye konuştu.

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