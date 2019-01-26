(Görüntülü) Marmaris'te hayat normale dönüyor

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde dün akşamdan itibaren etkili olan fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Bugün hava şartları normale dönerken; belediye ekipleri devrilen veya tehlike arz eden ağaçlar için çalışma yaptı. Havanın güzelleşmesiyle vatandaşlar da sahil yürüyüş yollarına akın etti, oltayla balık avladı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dikkatli olunması konusunda uyardığı Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınması, dün akşam saatlerinden itibaren Marmaris'te de görüldü. Özellikle kıyı şeridinde etkili olarak saatteki hızı 55 kilometreyi bulan şiddetli rüzgarla birlikte sağanak yağmur ve kısa sürekli dolu yağışı da olumsuzluğu katladı. Rüzgarla taşınan tozlar, birçok aracın ve işyerlerinin camlarını çamura bürüdü. Aralıkla süren sağanak nedeniyle Marmaris-Turunç karayolunu 3'üncü ve Marmaris-Hisarönü karayolunun 11'nci kilometresinde düşen kaya parçaları ise ulaşımı aksattı. Rüzgar nedeniyle bazı işletmelerin sandalye ve masaları denize uçtu. Karaya vuran dalgalar nedeniyle yatların elektrik ve su alması için konumlandırılmış sayaç kutuları parçalandı.



Bugün kentte hava durumu normale dönmeye başladı. Belediye ekipleri kentte temizlik çalışmalarını sürdürdü. Sahilde bulunan Siteler Mahallesi 218 Sokak, Uzunyalı Mevkii, Kemal Seyfettin Ergin Bulvarı, Orgeneral Mustafa Muğlalı Caddesi ve Turban Mevkii'nde tehlike arz eden 17 ağaç, belediye ekiplerince budandı. Devrilen palmiye, kavak, çam olmak üzere 8 ağaç ise bulundukları yerden kaldırıldı. Havanın güzelleşmesiyle, vatandaşlar sahildeki yürüyüş yollarına akın etti. Kimisi oltayla balık tutarken, bazıları yürüyüş yaptı, bisiklete bindi. Atatürk Caddesi sahiline gelenler, deniz manzarası eşliğinde özçekim yaptı. Atatürk Caddesi Halk Plajı'nda balık tutan Mehmet Uçar, "Havanın sakinleşmesinin ardından geldim. Şu an için bir balık oltaya takılmadı ama eşsiz deniz manzarası huzur veriyor" dedi.



Meteoroloji yetkilileri, "İlçe merkezi ve yüksek kırsal mahallelerde aralıklı olarak sağanak yağmurlar etkisini gösterecek. Gündüz 14 dereceye ulaşan sıcaklıklar, gün batımının ardından 6 derecelere kadar düşecek. Açık denizde saatteki hızı 80 kilometreyi ulaşan rüzgarlar hakim. Nem yüzde 70 civarında seyredecek. Sıcak ve soğuk hava dalgası nedeniyle dolu yağışları görülebilir" dedi.

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