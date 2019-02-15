Ali Kerem BENGİ-İSTANBUL -MARMARA Üniversitesi Göztepe Kampüsü'nün bahçesinde bulunan kafede yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin söndürme çalışması devam ediyor.
(Görüntülü) Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsünde kafe yangını (1)
Ali Kerem BENGİ-İSTANBUL -MARMARA Üniversitesi Göztepe Kampüsü'nün bahçesinde bulunan kafede yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin söndürme çalışması devam ediyor.
Ali Kerem BENGİ-İSTANBUL -MARMARA Üniversitesi Göztepe Kampüsü'nün bahçesinde bulunan kafede yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin söndürme çalışması devam ediyor.
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