(Görüntülü) Marmara Gölü'nde su seviyesi yükseldi, balıkçıların yüzü güldü

Manisa'nın Salihli ile Gölmarmara ilçeleri arasında yer alan ve yaşanan kuraklık nedeniyle derinliğinin yer yer 80 santimetreye kadar düşmesi sonucu balıkçıların avlanma sorunu yaşadığı Marmara Gölü'nde, Gördes Barajı'ndan sağlanan su takviyesi sonucu doluluk oranı yüzde 30 seviyesine ulaştı.

2017 yılında, 'Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan' ilan edilen ve tepeli pelikan, karabatak gibi nesli tehlikede olan kuş türleri de dahil olmak üzere 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan Marmara Gölü'nde, Manisa genelinde yaşanan rekor yağışlar ve Gördes Barajı'ndan su salınması sonucu doluluk oranı yüzde 30 seviyesine yükseldi. Yaklaşık 4 ay önce doluluk oranının 'ölü seviyeye' inmesi ve su derinliğinin yer yer 80 santimetreye kadar gerilemesi nedeniyle balıkçıların avlanamadığı gölde, su yüksekliğinin 3.5 metreye kadar çıkması yüzleri güldürdü.

YENİ SEZON DAHA BEREKETLİ OLACAK

Marmara Gölü'nde uzun yıllardır balıkçılık yaptığını, belirten Hasan Çetin Gölde su seviyesi düştüğü için kayıklarımızı suya indirmekte zorlanıyorduk. Su az olduğu için balıklara ulaşmakta da güçlük çekiyorduk. Ancak son haftalarda hem bol yağış hem de Gördes Barajı'ndan su salınması sonucu gölde su seviyesi hızla yükseldi. Su seviyesinin yükselmesi ile birlikte de kolayca avlanmaya başladık. İnşallah sezonu güzel bir şekilde tamamlayacağız dedi.

Balıkçı Süleyman Kerse ise Bir süredir Gördes Barajı'ndan gölümüze su salınıyor. Bu sayede göldeki su seviyesi de hızla yükseldi. Gölün yatağı kısa sürede genişledi. Kısacası göl tekrar göle benzemeye başladı diye konuştu.

SU SEVİYESİ YÜZDE 30'A ULAŞTI

Marmara Gölü'nün kıyısında yer alan Tekelioğlu Mahallesi'nin muhtarı İbrahim Kerse ise bol yağışlarla birlikte Gördes Barajı'ndan da su salınması sayesinde kuraklık riskinin şimdilik geçtiğini söyledi. Kerse, Şu an göldeki su seviyesi 3.5 metre yükselmiş durumda. Halen eksiğimiz olmasına rağmen gerek barajdan salınan su gerekse yağışlarla birlikte doluluk oranının artmaya devam edeceğini düşünüyoruz dedi.

GEÇEN YIL 150 TON BALIK AVLANDI

Gölmarmara ve Çevresi Su Ürünleri Üretim ve Değerlendirme Kooperatif Başkanı Rafet Kerse ise Marmara Gölü'nden 7 mahalle ve 1 ilçenin faydalandığını söyledi. Kerse, Su seviyesi 80 santimetreye kadar gerilemişti. Bu nedenle tekneler göle çıkarılamıyordu. Ama şu an rahat bir nefes almış durumdayız. Balıkçılarımız kolay bir şekilde göle açılıyor ve avlanıyor. Bu gölün sazanı bir markadır. Geçen yıl 45 tonu levrek, 105 tonu da sazan olmak üzere toplam 150 ton balık çıktı. Su ne kadar yüksek olursa, balık o kadar bol oluyor. Su seviyesi düştüğü zaman ise balık dibe yatıyor dedi.

320 milyon metreküp su kapasitesine sahip olan Marmara Gölü, Gediz Ovası'nı sulamak amacıyla suni depolama gölü olarak oluşturuldu. Göl, tepeli pelikan, küçük karabatak gibi nesli tehlikede olan kuş türleri de dahil 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapıyor.