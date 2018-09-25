(Görüntülü) 'Marley' davası yine ertelendi

ESKİŞEHİR'de üniversite öğrencisi Osman Orhan Baçaru'nun (22), Golden Retriever cinsi 3,5 yaşındaki 'Marley' isimli köpeğini geri vermediği iddiasıyla yaklaşık 6 ay önce ayrıldığı sevgilisi Ezgi Bölükbaşı (22) hakkında açtığı davanın ikinci duruşması görüldü. Duruşma ertelenirken, adliye çıkışında açıklama yapan Baçaru, "Marley'i özledim. Dava sonucunda kimin haklı kimin haksız olacağı net bir şekilde ortaya çıkacak. Bekleyip göreceğiz" diye konuştu. Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Fakültesi öğrencisi Osman Orhan Baçaru, avukatı aracılığıyla köpeğini geri vermediğini öne sürdüğü eski kız arkadaşı Ezgi Bölükbaşı hakkında Eskişehir 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Davanın ikinci duruşması, bugün yapıldı. Duruşmada Osman Orhan Baçaru ile tarafların avukatları hazır bulundu. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olan Ezgi Bölükbaşı ise duruşmaya katılmadı. Osman Orhan Baçaru'nun avukatlarından Oytun Süllü, yaptığı savunmada, "Davalı tarafından mahkemenize sunulan ve Marley'e ait olduğu iddia edilen kimlik belgesi, aslında dava konusu köpek olan Marley'e ait değildir. Bu kimlik belgesinde köpeğin isminin yazıldığı kısım üzerinde tahrifat yapılmış olup, bu kimlik belgesi Marley için değil, 'Şiva' isimli farklı bir köpek için çıkarılmıştır. Bu konuyla ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağız" dedi. Ezgi Bölükbaşı'nın avukatlarından Mustafa Çakı ise "Şu ana kadar köpeğe sahip olduklarına dair bir belge henüz sunamadılar. Çünkü veterinerler de köpeğin hak sahibinin müvekkilimiz olduğunu bildiklerinden ve kendilerini hukuki bir sorumluluk altına sokmak istemediklerin böyle bir belge vermemişlerdir" dedi. Hakim, delillerin toplanması ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 04 Aralık 2018 tarihine erteledi. 'EN KISA ZAMANDA OSMAN, MARLEY'E KAVUŞACAK' Duruşma sonrasında Osman Orhan Baçaru ile avukatı Oytun Süllü adliye önünde gazetecilere açıklamada bulundu. Oytun Süllü şunları söyledi: "En azından bu sefer yarıda kalmadı, ilk duruşmamız gibi. Gayet verimli bir duruşma geçti. Zaten en başından beri iddia ettiğimiz şey şuydu: Marley müvekkilim Osman'a sahiplendirildi. Artık ne yazık ki hayvanlar eşya olarak değerlendirildiği için bu konuda bence mecliste acil olarak çalışma yapılması ve bunların da canlı statüsünün kazandırılması gerekiyor. Sonuçta mülkiyet hakkı geçmiştir, bütün masrafları müvekkilim tarafından karşılanmıştır bu süreçte. Sonrasında aralarında sadece romantik ilişki olması sebebiyle ayrılmalarına müteakip, yeni eve geçene kadar köpeğin sende kalsın demesi olayıdır. Çünkü tanıdığı, bildiği, güvendiği birisidir. Geri verilmemiştir köpeği. Tüm hakları müvekkilimdedir. İvedilikle iade edilmesi lazım. Bir sonraki celse tanıklarımız dinlenecek ve en kısa zamanda Osman'ın Marley'e kavuşacağını ümit ediyorum." 'MARLEY'İ ÖZLEDİM' Osman Orhan Baçaru ise "Marley'i tabi ki özledim. Dava bugün beklediğimizden iyi geçti. Mahkemenin sonucunda da Marley'in ait olduğu yere yani yanıma geleceğine inancımız tam. Dünyanın en iyi, en dost ve en hayvan sever ekibiyle birlikte bu davada birlikte olmak benim için gurur verici. Bütün avukatlarıma teşekkür ediyorum. Marley'i alacağız. İnşallah bizim olacak. Şu an maalesef Marley benden uzak tutuluyor. Dava sonucunda kimin haklı kimin haksız olacağı net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Bekleyip göreceğiz" diye konuştu. 'KÖPEĞİMİ SAHİPLENDİRMEDİM' Bugünkü duruşmaya da katılmayan ve köpeği Marley ile birlikte Aydın'a ailesinin yanında kaldığını belirten Ezgi Bölükbaşı, daha önce kendisini telefonla arayan muhabirine şöyle konuşmuştu: "Ben bir ara ailemden uzak olduğum için ve derslerin ağırlığından dolayı köpeğimi sahiplendirmeyi düşünmüştüm. Bu sırada Osman ile tanıştık. Sonra birbirimizden hoşlandık. Ve arkadaşlık etmeye başladık. Onun da bir kedisi ve bir köpeği vardı. Tüm hayvanların bakımını maddi ve manevi ben yapıyordum. Köpeğimin bakımı için ve diğer hayvanların bakımı için veterinere Osman ile birlikte gidiyorduk. Ayrıldıktan sonra dahi kendisinin köpeği ile kedisine ben bir süre daha bakmaya devam ettim. Ona yardımcı oldum. Marley kesinlikle benim köpeğimdir ve ben kimseye köpeğimi sahiplendirmedim. Ben köpeğimi çok seviyorum, aramızda çok özel bağ var. Osman, kendisinden ayrılmamı hazmedemediği için beni üzmek ve bana zarar vermek amacıyla şikayet emiştir, suçlamaları kabul etmiyorum."

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