(Görüntülü) Manavgat'ta Organik Kimya Kongresi 

HABER- KAMERA Mithat ABAKANMANAVGAT(Antalya), ()ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü ile Kimyagerler Derneği tarafından uluslararası katılımlı 4. Organik Kimya Kongresi düzenlendi.

Manavgat'ın Side Mahallesi'ndeki bir otelde 4. Organik Kimya Kongresi'nde 25 ülkeden 254 katılımcı yer aldı. Kongrede 'ilaç keşfi', 'yeşil kimya', 'biyoorganik kimya ve tıbbi kimya', 'doğal ürünlerin toplam sentezi', 'heterosiklik bileşikler', 'moleküllerin sentezi ve fonksiyonel özellikleri', 'asimetrik sentez, 'organik sentez için yeni reaktifler', 'stratejiler', 'katalizörler ve kavramlar', 'mekanistik organik kimya', 'hesapsal kimya', 'supramoleküler kimya', 'organometalik kimya' konularında yapılan araştırmalar sonucunda yaşanan gelişmeler ve sonuçların endüstride kullanımı konusunda bilgiler paylaşıldı.

Kongre Başkanı Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nihat Akbulut, kongrenin uluslararası katılımlı olduğunu belirterek, Kongreye 25 farklı ülkeden 254 katılımcı katıldı. Kongrenin amacı dünyada organik kimya alanında yapılan bilimsel çalışmaları bilim insanlarını bir araya getirerek, bunların fikir alışverişinde bulunmaları ve yapılan çalışmaların sonuçların tartışılmasını sağlamak. Kongrede organik kimyanın temel konuları, ilaç endüstrisinde kullanılan hammaddeler, diğer alanlardaki gelişmeler işlendi. Organik kimya yaşamın her alanında mevcut. Bu konularda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi dedi.

