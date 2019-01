(Görüntülü) Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç: Onlarla hesaplaşacağız

İSTANBUL, () - MALTEPE Belediye Başkanı Alı Kılıç, son günlerde medyada hakkında yer alan haberlere ilişkin açıklama yaptı. Alnının ak olduğunu söyleyen Kılıç "Verilemeyecek hiçbir hesabım yok, onlarla hesaplaşacağız" dedi. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, medyada hakkında çıkan haberlere yönelik bugün açıklama yaptı. CHP Maltepe İlçe Başkanlığı’nda temaslarda bulunduktan sonra Maltepe Meydanı’nda yaptığı konuşmada Kılıç, "Ben buradayım verilmeyecek hiçbir hesabım yok, onlarla hesaplaşacağız" diye konuştu. "İDDİALAR ASILSIZ" Kendisiyle ilgili ortaya atılan iddiaların asılsız olduğuna dikkat çeken Kılıç, "Benim bir partili olarak hesabını veremeyeceğim hiçbir mülkiyetim olmadı. Zaten mal varlığım aynı zamanda İçişleri Bakanlığı dosyalarında vardır. Her aralık ayında beyanname de yapıyoruz. Müfettişler geldiğinde bunu 4 ay boyunca araştırdılar. Kardeşlerimi ve yakınlarımı araştırdılar. Verilemeyecek hiçbir hesabım yok, partimin emrindeyim. Partim ne zaman isterse o dosyaları sunmaya hazırım” ifadelerini kullandı. "HER SEÇİMDE SANDIĞA GÖMÜYORUZ" Kendisine ve ailesine yönelik saldırı kampanyası başlatıldığını söyleyen Kılıç, "Biz bu meydanda hep beraber olduk. Her derdimizi, her projemizi burada sizlerle birlikte paylaştık. Son günlerde malum çevreler tarafından önce şahsım, benim üzerimden de aileme karşı bir saldırı kampanyası başlatıldı. Allah şahit, yediğimiz her lokma boğazımızdan helal olarak geçmiştir, yetimin hakkını yemedik, yemeyeceğim. Buradayım, verilmeyecek hiçbir hesabım yok onlarla hesaplaşacağız. Aslında bu saldırının bir nedeni var, Ali Kılıç ve ekibim Maltepe’ye geldiğimiz günden bu yana sizlerle gönül köprüsü kuruyoruz, onları da her seçimde sandığa gömüyoruz" dedi.