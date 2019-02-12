(Görüntülü) Malatyalı çiftçi 70 yıldır günlük tutarak tarihe tanıklık ediyor

MALATYA'da çiftçilik yapan Reşat Yüzgeç (80), 10 yaşında günlük tutmaya başladı. 70 yıldır günlük tutarak yakın tarihe tanıklık eden Yüzgeç, bu alışkanlığın dayısının bir kağıda doğum tarihini yazmasıyla başladığını söyledi. Reşat Yüzgeç, dayısının doğduğu günü ve saati bir kağıda yazmasından esinlenerek 10 yaşından itibaren günlük tutmaya başladı. Günlük yaşamının yanısıra ülke ve dünya gündeminden de notlar yazdığı günlükleri itina ile saklayan Yüzgeç, günlüklerinin tarihe miras kalmasını istiyor. Yakın Türk siyasi tarihinin detaylı olarak yazıldığı günlükleri çok nadir olarak çevresine açan Yüzgeç'in notları arasında 27 Mayıs 1960 ihtilalinde dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar ile dönemin Başbakanı Adnan Menderes'in tutuklanarak cezaevine konuluşu gibi bilgiler de yer alıyor. Günlükte ayrıca Türk ve dünya sanatındaki önemli olaylar ile ünlülerin ölümü ile ilgili bilgiler de detaylı olarak yer alıyor. 70 yıllık alışkanlığının sürdüğünü söyleyen Yüzgeç, "Dünyaya geldiğimi nahiye olan dayım bir not defterine günü gününe hatta saatine kadar yazmış. Ben ilkokulun 4'üncü sınıfındayken bundan esinlenerek o günkü cep takvimlerine tarih düşmeyi adet haline getirdim. Son yıllara doğru daha da güzel ajandalara halen yazıyorum" dedi. 18 Ocak 1962'de eşi Fatma Yüzgeç ile evliliğini yaşamının en mutlu günü olarak günlüğüne kaydettiğini belirten Yüzgeç, en üzücü olayın ise 13 Ocak 2019'da eşinin kalp krizi geçirmesinden dolayı hayatını kaybetmesi olduğunu söyledi. Günlüğe üzülerek yazdığı konuları dile getiren Yüzgeç, "Kayınbiraderim rahmetli Bedri abinin ölümüydü. Malatyalı Hamit Fendoğlu bilinen adıyla 'Hamido'nun ölümü de acılı bir ölüm bunu da üzülerek yazdım. Ama en çok üzülerek yazdığım eşimdi. 1857'de eşimle evlendim ve 2019'un 13 Ocak'ında eşimi kaybettim. Bu da bahsettiğim acıların devamı ve en acısıydı. Unutamadıklarımdan Bingöl'de o terhis olan 33 askerin şehit edilmesi oldu. Öyle bir acı ki hepsine eş değer bir acı" diye konuştu. Dünya ve ülke gündemine ilişkin günlüğüne kaydettiği bazı başlıkları okuyan Yüzgeç, "1973'te '40 milyon Türkiye'nin büyük acısı. Yaslı gün. Sayın İsmet İnönü saat 16.10'da öldü. Yurtta bir tarih göçtü. Allah rahmet eylesin' demişim" diye konuştu. Günlük tutma alışkanlığını ölene kadar devam ettireceğini dile getiren Yüzgeç, kendisinden sonra bu alışkanlığını 12 yaşındaki torunu Anıl Yüzgeç'in sürdüreceğini ifade etti.

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