(Görüntülü) Mahmudi Aşireti mensupları 100 yıl sonra bir araya geldi



Emrullah KARARAŞ DERİK (Mardin), () GÜNEYDOĞU'nun değişik il ve ilçelerinin 117 köyünde ikamet eden Mahmudi aşireti mensupları, 100 yıl aradan sonra Mardin'in Derik ilçesinde bir araya geldi. Mardin'in Derik ilçesindeki Mahmudi Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Ahmet Kabak, mensup olduğu Mahmudi aşireti üyelerini bir araya getirmek için çalışma başlattı. Kabak, yaptığı araştırmada Güneydoğu'nun çeşitli il ve ilçeleri ile 117 köyünde Mahmudi aşireti mensuplarının olduğunu tespit ederek, onları Derik ilçesinde davet etti. En son 100 yıl önce aşiret mensuplarının bir araya geldiğin anlatan Kabak, amacının Mahmudi aşiret mensuplarını tekrar bir araya getirip, birlik ve dayanışma sağladığını söyledi. Derik ilçesinede düzenlenen ve 400 kişinin katıldığı yemekte bir araya gelen aşiret mensupları için 2 büyükbaş hayvan kesilerek, 3 kazan yemek pişildi.



Uzun süren araştırma çalışmalarının ardında bölgedeki 117 köyde yaşayan aşiret mensuplarını Derik'e davet ettiklerini anlatan Kabak, Bu girişimlerimizi başlatıp, aşiretimize mensup akrabalarımızı köyümüze davet ettik. Güzel ve unutulmaz bir gün geçirdik. Bundan memnuniyet duydu. Bizler Mahmudi aşireti olarak Mardin bölgesine geldiğimizde, önde gelenleriimizin isminden Mahmudi aşireti olarak anılmışız. Mahmudi bölgedeki diğer kolları Smaili ve Kallenderi de var. Akrabalarımızla bir araya gelmemizin nedeni istişare ederek birbirimize destek hedefimizdir dedi.



Şanlıurfa'nın Hilvan ilçe Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık ise, bundan sonra sürekli dayanışma içerisinde olacakların dile getirerek, Birbirimizden uzak kalmışız, tanışmamamız. 100 yıllık bir süreye yakın, akrabalarımızın mezarlıklarını bile bilmiyorduk. Bu beraberliğimizi sağlayanlardan Allah razı olsun. Akrabalarımızla bu gün bir araya geldiğimiz gibi bundan böyle hep bir arada olacağızdiye konuştu.