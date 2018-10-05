(Görüntülü) Mahkûm yakınlarından adliye önünde af çağrısı

İZMİR Adliyesi önünde basın açıklaması yapan mahkûm yakınları, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Meclis'e sunduğu af yasa teklifinin kabul edilmesini istedi.



Bayraklı'daki İzmir Adliyesi önünde bir araya gelen 15 mahkûm yakını, MHP'nin Meclis Başkanlığı'na sunduğu af yasa teklifinin kabul edilmesi amacıyla basın açıklaması yaptı. Grup adına basın açıklamasını okuyan mahkûm yakınlarından Seyhan Başaran, şöyle dedi:



"Sayın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dillendirdiği af talebi yüz binlerce kader mahkûmunu ve ailesini kendisine müteşekkir bırakmıştır. Dikkat çekmek istediğimiz birkaç husus vardır. Herkesin bildiği üzere cezaevleri kapasitesinin üstünde bir doluluk oranına sahiptir. Sizin bilmeyip bizim yakınlarımız dolayısı ile bildiğimiz acı gerçek şudur ki, insani standartların epey dışında bir durum söz konusudur. Yerlerde yatandan tutun, yatağı sıra ile sahiplenene kadar hepsi bu ülkenin vatandaşıdır."



FETÖ'cü hâkimler yüzünden adaletin büyük zarar gördüğünü belirten Başaran, açıklamasının devamında şunları kaydetti:



"Adalet olgusu, ülkemizin gaflete düşmesi için yoğun çaba harcamış olan FETÖ'cü hakimler yüzünden ağır tahribat almıştır. FETÖ/PDY, para akışını insanların özgürlüğü üzerinden sağlamış ve 4 bin 500 kadar hâkim ve savcı ihracı var iken bu davaların yeniden görülmesinin devletimiz adına da meşakkatli bir sonuç doğuracağını bildiğimiz için ceza indirimi kabulümüzdür. Fakat unutulmaması gereken şudur ki FETÖ'cü hâkimler cezaevine gönderirken bu ülkenin kendi vatandaşlarını madde madde ayırmamıştır. Kararlarını verirken düşündükleri tek şey, vatandaşı zorda bırakıp Türkiye'nin adalet olgusunu büyük bir tokmak ile parçalamaktır. Sayın Bahçeli, af çağrısını kader mahkûmu çizgisinde bizzat yapmıştır fakat bugünkü taslakta kapsam dışı tutulan maddeler birçok yuva için yaradır. Ağır tahrik altında yapılmış suçların da mevcut olduğunu ve devletimizin bu hususu da unutmamasını ve bir çare bulmasını arz ederiz."



Başta Cumhuraşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm partilerin desteklerinden umutlu olduklarını belirten Başaran, "Amacımız kesinlikle mağdur yaratmak değil, mağduriyetimizi bildirmektir. Unutmayalım ki affetmek Allah'a, vatandaşına şans vermek de devlet erkânına düşen bir tutumdur. Söz konusu olan indirimin de ivedilikle hallolacağına inancımız ve güvenimiz sonsuzdur" dedi.



Açıklamanın ardından mahkûm yakınları adliye önünden ayrıldı.



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