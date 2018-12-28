(Görüntülü) Mahallede korku saçıyorlardı: Köpekler toplandı, sahibi gözaltına alındı 2

(Görüntülü) Mahallede korku saçıyorlardı: Köpekler toplandı, sahibi gözaltına alındı 2

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